華航Q3營收376.97億元雙增 今年來單季最佳

華航 (2610-TW) 今 (11) 日公告 9 月營收 120.04 億元，月減 5.9%、年減 8%；第三季營收 376.97 億元，季增 2.3%、年增 9.3%，為今年來單季最佳；前三季營收 1117.8 億元，年增 22%。

華航說明，9 月營收下滑主要受到貨運市場受到通膨、升息、庫存周期延長等多重因素影響，使貨運收入減少，但航空貨運價格開始有穩定的支撐，單位收益仍優於去年同期，華航 9 月貨運營收 88.43 億元，年減 24.53%。

不過，各國邊境管制鬆綁，客運運能逐步恢復且市場需求轉強，華航 9 月客運收入 23.75 億元，年增 406%；各市場來看，東北亞地區的營收較去年同期大幅增加，不過，歐洲及北美等地區因暑假結束，旅運需求由旺轉平。

展望第四季，華航表示，因應邊境管制放寬後的市場需求，10-12 月規劃客運增班 5 成，每週提供超過 300 班的來回載客航班，東北亞為主力增班重點，由每週 30 班大幅增班至每週約 130 班，東京、大阪、福岡、沖繩及首爾仁川等全開增班，並將恢復松山－首爾金浦每週三班服務。

另外，12 月至明年 1 月將陸續開航菲律賓宿霧、越南峴港及桃園 - 泰國清邁，致力滿足疫後旅客飛航需求。

貨運部分，貨運市場需求持續放緩，在客運航班有序恢復下，將以貨機機隊優勢，持續整合客貨機運力，妥善調度運能，並關注年底購物消費旺季及急貨需求，伺機增開加班機或包機，提升整體貨運營收。