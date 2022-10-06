樺漢9月營收119億元締新猷 Q3、前三季同創高

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (6) 日公告 9 月營收 119.31 億元，月增 14.8%、年增 31.1%；第三季營收 319.24 億元，季增 18.9%、年增 36.3%；累計前三季營收 831.23 億元，年增 25.2%，三項營收皆創歷史新高。

展望第四季，樺漢透露，大型遊戲機台與彩票機新訂單逐步生產，同時將有三個 ESaaS (Ennoconn Solution as a Service) 平台問世，包括 AI 圖形、電力節能、汽車 IC 設計等平台，隨 ESaaS 開放性平台的訂單持續增加，創造工控產品結合軟體、雲端服務高附加價值的差異化，也持續推進未來營運向上攀升。

回顧 9 月表現，樺漢表示，半導體、軌道交通、零售金融、政府彩票、博弈娛樂、基礎建設等產業客戶紛紛投入進行設備汰舊換新，並新增數位轉型軟硬設施與服務等相關資本支出，帶動集團在手訂單金額持續創高，在料況供貨穩定下，推升 9 月營收創新高。

以樺漢個體來看，9 月營收月增 20.7%、年增 59.6%，前三季營收年增 42.8%，動能除了歐美市場智能零售、智慧金融、彩票博奕等客戶的拉貨力道增溫外，工業網通、智能家居客戶訂單也增加。

此外，樺漢匈牙利布達佩斯廠投產後，隨著主要智慧金融客戶對於大型智能互動式自助提款機、結帳機等整機的需求持續提高，均帶動個體營收表現。