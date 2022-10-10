抗通膨 銀行搶攻台幣高利優惠 活儲最高喊到3.5%

消費者物價指數 (CPI) 9 月再擴大，通膨居高不下，加上資本市場動盪，不少投資人將資金轉往高利存款，銀行紛紛祭出新台幣高利優惠，進行搶錢大作戰，其中，活儲利率最高可達 3.5%。

華南 SnY 數位帳戶祭出活儲利率最高 3.5%，但限新戶、且限額 10 萬元，只要首次開立臺幣 SnY 數位帳戶，並申辦 SnY 信用卡不限金額消費一筆，就可以享有業界最高新臺幣存款利率。

純網銀將來銀行調高活儲利率最高至 3.2%，雖然不是最高，但不限制年齡、不分新舊戶，均能同享此優惠利率。據將來銀行公告，今年底以前，三段式活儲專案優惠利率均調高 0.1 個百分點，6 萬 (含) 元內活儲利率享 3.2%、6~30 萬 (含) 元享 1.4%，逾 30 萬元享活儲利率 0.9% 且金額無上限。

此外，將來銀行更已在 APP 中預告，10 月 10 日將推出年息 1.5% 的 12 個月期優惠定存「雙十賞」。同為純網銀的 LINE Bank，早在 10 月 1 日起推出年息 1.58% 的 12 個月期定存，雖然有額度限制，但還是吸引大批定存族搶進，額度快速秒殺，LINE Bank 也預告將加開新額度。

而中國信託推出 My Way 數位高利活儲專案，即日起至今 (2022) 年 12 月 30 日，新戶可享活儲年息 3% 及 My Way 數位帳戶外幣優利定存專案，不只台幣，美元定存方面，新戶享美元定存一個月年息 10% 優惠，幫助小資族踏出放大存款的第一步。

遠東商銀 Bankee 社群銀行則調升活存基本利率超過 1% 到 1.06%，無條件、無上限，接近定存利率，又享有活存的靈活彈性，更不受大額存款限制，吸引許多投資族、退休族、資產族作為資金停泊、存領月息或資產配置活用等理財工具，短短 6 天已有許多大戶線上開戶，湧入數億元。