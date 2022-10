抗通膨 銀行搶攻台幣高利優惠 活儲最高喊到3.5%

消費者物價指數 (CPI) 9 月再擴大,通膨居高不下,加上資本市場動盪,不少投資人將資金轉往高利存款,銀行紛紛祭出新台幣高利優惠,進行搶錢大作戰,其中,活儲利率最高可達 3.5%。

華南 SnY 數位帳戶祭出活儲利率最高 3.5%,但限新戶、且限額 10 萬元,只要首次開立臺幣 SnY 數位帳戶,並申辦 SnY 信用卡不限金額消費一筆,就可以享有業界最高新臺幣存款利率。

純網銀將來銀行調高活儲利率最高至 3.2%,雖然不是最高,但不限制年齡、不分新舊戶,均能同享此優惠利率。據將來銀行公告,今年底以前,三段式活儲專案優惠利率均調高 0.1 個百分點,6 萬 (含) 元內活儲利率享 3.2%、6~30 萬 (含) 元享 1.4%,逾 30 萬元享活儲利率 0.9% 且金額無上限。

此外,將來銀行更已在 APP 中預告,10 月 10 日將推出年息 1.5% 的 12 個月期優惠定存「雙十賞」。同為純網銀的 LINE Bank,早在 10 月 1 日起推出年息 1.58% 的 12 個月期定存,雖然有額度限制,但還是吸引大批定存族搶進,額度快速秒殺,LINE Bank 也預告將加開新額度。

而中國信託推出 My Way 數位高利活儲專案,即日起至今 (2022) 年 12 月 30 日,新戶可享活儲年息 3% 及 My Way 數位帳戶外幣優利定存專案,不只台幣,美元定存方面,新戶享美元定存一個月年息 10% 優惠,幫助小資族踏出放大存款的第一步。

遠東商銀 Bankee 社群銀行則調升活存基本利率超過 1% 到 1.06%,無條件、無上限,接近定存利率,又享有活存的靈活彈性,更不受大額存款限制,吸引許多投資族、退休族、資產族作為資金停泊、存領月息或資產配置活用等理財工具,短短 6 天已有許多大戶線上開戶,湧入數億元。