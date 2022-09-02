高利存款夯 台幣活儲最高3.1% 美元定存喊到6.6% 

聯準會鷹派言論不斷，預期強勢美元將一路貫穿 2022 年底，資本市場震盪，銀行間趁勢掀起一波高利存款潮，台幣活儲利率最高 3.1%、美元定存最高喊到 6.6%。

作為純網銀「國家隊」的將來銀行，自 3 月底開業以來話題連連，端出的活儲利率最高 3.1%、刷卡回饋最高 5%，及信貸利率最低 1.58% 起三大神級回饋，廣受網友好評，將來銀行因此拍板，延長此三大優惠至今年底。

據將來銀行官網最新公告，將來銀行主帳戶提供活儲 6 萬元 (含) 內利率 3.1%，逾 6 萬元至 30 萬元 (含) 利率 1.3%，超過 30 萬元利率 0.8% 且額度無上限的優惠；無腦刷「將將卡」回饋最高 5%，且即使央行升息，信貸利率仍維持最低 1.58% 起的佛心利率，而跨行轉帳 66 次，跨行提款 6 次免手續費優惠同樣延長至年底。

另一家純網銀樂天國際銀行，則是搭配中華職棒推出高利定存活動，樂天銀行表示，為力挺戰績一路走高的職棒樂天桃猿球員，於 9 月起推出為時一個月的「桃猿必勝定存」，60 天期的年利率 0.65%，若樂天桃猿隊獲得 2022 年度下半季冠軍，將額外加碼 1 倍，等於存 60 天就能領到最高 1.3% 年利率，不過，每人限存額度新台幣 5 萬元。

凱基銀行推出新臺幣高利活存專案，登錄時間至 11 月 30 日止，一路領息到年底。個人戶客戶以新資金承作，100 萬元 (含) 內可享新臺幣活儲利率再加碼 0.395%，含牌告利率可享 0.7% 優惠年利率；100 萬元以上，利率加碼 0.695%，含牌告利率可享高達 1.0% 優惠年利率。

凱基銀行表示，此優惠專案無存款額度上限，且採加碼利率計算，利息可隨著牌告利率提升，兼具財富增值及彈性運用。

永豐銀推出美元定存，特別的是結合客戶刷卡消費和理財需求，即日起至 11 月 30 日推出「信用卡月刷 6 筆抗通膨美元定存 6.6%」限時優惠活動。

永豐銀行表示，持有永豐銀行外幣存款帳戶的永豐卡友，當月不限金額刷滿 6 筆消費，即享換匯優利定存美元 6 個月年息 6.6% 優惠，透過量身訂作的理財方案，客戶可同時享有刷卡回饋與及定存高利，為民眾精打細算、放大財富。