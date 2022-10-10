7檔殖利率超過定存ETF出列 最高達7.99%

即將進入 ETF 除息旺季，10 月 19 日將有元大高股息 (0056-TW) 等 10 檔 ETF 除息，受到台股位階處在今 (2022) 年相對低檔區，不少 ETF 跌出甜甜殖利率，以上週五 (10/7) 收盤價計算，其中有 7 檔殖利率超過定存，又以 0056 的殖利率 7.99% 最高。

7 檔殖利率超過定存的 ETF 分別為：0056、富邦臺灣優質高息 (00730-TW) 的 5.38%、永豐臺灣加權 (006204-TW) 的 3.67%、富邦臺灣中小 (00733-TW) 的 2.75%、富邦入息 REITs+(00908-TW) 的 1.72%、永豐台灣 ESG(00888-TW) 的 1.71%、中信臺灣智慧 50(00912-TW) 的 1.54%。

0056 今年度預估配息 2.1 元創史上新高後，連兩日成交量超過 10 萬張，10/5 單日淨申購張數 14.7 萬張、淨申購金額 38.9 億元，更雙雙改寫原本就由 0056 所保持的台股高股息 ETF 紀錄。

0056 歷經多次市場多空考驗，除已連續 12 年配息，今年也將挑戰連續 12 年填息紀錄，過去填息天數最長 159 天，最短只花了 17 天。

富邦入息 REITs + 則是成立以來首次配息，本次配息 0.223 元、殖利率 1.72%。同樣首度配息的還有永豐優息存股 (00907-TW)，是台股首檔採雙月配的 ETF，且成分股以相對穩健的金融與傳產股為主。