美股財報公布，另一層涵義是回購股票重啟！

又即將進入美股財報密集公布的區間，在 7 月時有跟大家提過，每逢 1、4、7、10 月的第二個禮拜將是財報密集公布的起點 (也約略是台積電開季度法說會之時)，尤其是周五的眾多銀行股 + 道瓊第一大成分股聯合健康保險 (UNH)，將是打頭陣。

數據說話，目前美股財報產業別的預期

上圖是富國銀行、彭博社根據美股常見的 13 產業分類，產出的 Q3 財務預測 (營收、息稅前盈餘)，左右兩圖又依據信用評級，分為投資等級公司、高受益債公司兩個子樣本。 當然多數大型公司都有分析師會進行財務預測 (analyst coverage)，一般網路上、彭博都可以有諸多參考。這邊提整體產業，主要就是想談趨勢大方向。

預期已經與股價先行下修，公布財報反而利空出盡

整體而言，科技類股與銀行類股是兩大關心產業，一般而言銀行金融類股打頭陣，科技類股殿後，因此就財務狀況而言，整體先抑後揚，不過重點中的重點，依舊是打敗 / 低於「預期」，所以情況再遭也都還好，因為在財報公布之間，就會陸續下修預期、股價反映。另外也順帶一提，根據數據統計，打敗或至少持平預期的比例，每次財報公布幾乎都是 75~80%，景氣好壞的季度幾乎都波動不大，畢竟公司會在合法邊緣作帳，舉世皆然，因此整體股市先行下修預期下跌，反倒利用財報公布，利空出盡的可能性其實相當高。

小知識 - 被忽略的股票回購重啟反而是穩定利多

在開頭就已經提過法規之下的企業股票回購，重啟時點就是財報公布之後。因此目前是進入空窗期高峰，下周五 10/14 就會是股票回購空窗期的高峰點，在此之後就會有愈來愈多公司開始執行

為什麼是重啟股票回購是重要利多，這其實提過相當多次，以上半年舉例最為明顯，悽慘的空頭股市中，法人去槓桿、散戶套牢沒錢買或不敢買，唯有企業回購是不變的股市穩定買盤。因此除了財報公布除了膚淺的注意營收、獲利數字，公司的原文 transcript 暗藏了企業回購金額、資本支出以及產業展望，這三大點反而是美股財報公布，資料中更值得投資分析上拿來運用與關注的。

小結:

對於愈漸攀升的利率以及高庫存去化的壓力，景氣降溫快速，這個財報季也許會讓許多人擔憂是利空衝擊，但筆者同時也要提醒諸多投資人，或許可能不熟悉美股，尤其是美國的證券法規，一般而言美國公司發股利發的相對少，常常會利用回購股票，同時滿足股東權益 + 避稅。而證券法規也規定股票回購空窗期。必須等到公布財報後才能重啟該季度股票的股票回購，因此此時其實是一則以喜，一則以憂，財報利空若僅符合預期，加上企業股票回購助陣穩定買盤，將有機會贏來再一波可觀的反彈。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。