永誠資產管理處 2026-08-04 16:59

很多人以為，夫妻之間的金錢衝突，主要來自收入不夠高或生活開銷太大。但實際上，真正讓婚姻產生摩擦的，往往不是「沒有錢」，而是兩個人不知道該如何一起管理錢。

你的另一半，是理財神隊友還是豬隊友？(圖:業者提供)

有人認為，努力賺錢就是為了享受生活；有人則覺得，錢應該盡可能存下來。有人願意承擔風險，透過投資追求資產成長；也有人認為，只有把錢放在銀行裡才有安全感。

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這些差異在交往期間或許不明顯，但進入婚姻之後，當兩個人開始共同承擔房貸、家庭開銷、子女教育、父母照顧與退休規劃，原本不同的金錢觀，便可能逐漸成為衝突的來源。因此，夫妻理財真正需要建立的，不是誰聽誰的，也不是由比較會賺錢的人做主，而是一套雙方都能理解、接受並長期遵守的家庭財務制度。

一、先談共同目標，再談共同預算

許多夫妻一談到理財，就直接開始檢查支出、存款或信用卡帳單，最後往往變成互相檢討：「你為什麼又買這個？」、「這筆錢真的有必要花嗎？」原本想討論財務，最後卻變成情緒與責任的攻防。與其一開始就談數字，不如先談兩個人想過什麼樣的生活。

例如，三年後是否準備買房？五年後是否計畫換車？未來是否希望讓孩子出國留學？又或者，希望在五十五歲以前降低工作壓力，擁有更多陪伴家人的時間？當夫妻對未來有一致的方向，預算就不再只是一連串冰冷的數字，而會成為實現共同目標的工具。

假設夫妻希望三年後準備三百萬元的購屋自備款，接下來討論每月應該存多少、哪些支出可以調整，以及資金應該如何配置，就會比單純要求另一半「少花一點」更有意義。沒有共同目標，再完整的預算制度也很難持續；反過來說，只要方向一致，許多原本容易產生爭執的財務決策，也會變得更容易取捨。

二、建立家庭財務制度，比互相監督更重要

有些夫妻選擇將所有收入集中管理，也有人堅持婚後仍然各管各的。這兩種方式並沒有絕對的對錯，重點在於是否能兼顧家庭責任與個人自由。對多數雙薪家庭而言，可以考慮採用「共同帳戶加個人帳戶」的方式。

夫妻雙方依照收入比例，每月固定提撥一筆資金至家庭共同帳戶，用來支付房貸或房租、水電費、保險費、子女教育、孝親費與其他必要支出。例如，一方收入占家庭總收入六成，另一方占四成，便可以依照六比四的比例負擔共同支出，而不一定要強求雙方繳交相同金額。扣除共同提撥後，剩餘的收入則保留在各自的個人帳戶，用於投資、購物、娛樂或個人興趣。這樣的制度，一方面能確保家庭的必要支出與儲蓄目標有人負責，另一方面也能保留彼此的消費自主權。

婚姻需要共同承擔責任，但不代表每一筆支出都必須經過另一半審核。只要沒有影響家庭的財務安全，也沒有隱瞞債務或過度消費，適度保留個人可以自由運用的資金，反而有助於減少摩擦。真正穩定的家庭財務，不是靠彼此監督，而是靠事先約定清楚的制度。

三、把財務溝通變成習慣，而不是危機發生後才處理

不少家庭平常很少主動談錢，直到信用卡帳單突然增加、存款不足，或投資出現虧損，才開始追問與爭吵。但真正有效的家庭財務管理，不是等到問題發生後才溝通，而是平常就建立固定的討論機制。

夫妻可以每月安排一次家庭財務會議，不需要過度正式，一杯咖啡或一頓晚餐的時間就足夠。討論的內容可以包含本月收入是否符合預期、支出是否超過原先預算、共同目標的進度是否落後、投資部位是否需要調整，以及未來幾個月是否有旅遊、繳稅、保費或裝修等大額支出。

財務會議的目的，不是檢討誰花得比較多，而是讓雙方共同掌握家庭現況，提早發現可能的風險。例如，發現未來三個月有多筆保費與學費需要支付，就可以提前準備現金，而不是等到付款時才臨時賣掉投資部位，甚至使用信用卡分期或借貸周轉。

當財務溝通成為固定流程，就比較不容易受到當下情緒影響。比起每天針對小額支出碎念，每月進行一次有重點、高品質的討論，更能建立夫妻之間的信任與默契。

四、依照專長分工，但重要資訊必須透明

家庭理財並不代表夫妻兩人都必須同時研究股票、基金、保險、稅務與房貸。每個人的專長不同，合理分工反而能提升效率。例如，其中一方對投資較有研究，可以負責整理資產配置與投資績效；另一方擅長預算管理，則可以負責家庭現金流與帳單安排；若有人對保險內容比較熟悉，也可以負責檢視家庭保障是否充足。

重點不是每一件事都平均分配，而是由適合的人負責適合的工作。不過，分工不代表可以資訊不透明，更不代表家庭財務只能由其中一人掌握。家庭的重要財務資訊，包括存款與投資帳戶、資產配置、保單內容、貸款餘額、信用卡負債、緊急預備金，以及重要帳戶的管理方式，都應該讓雙方清楚了解。

尤其當其中一方長期負責家庭財務時，更應定期向另一半說明整體狀況，避免遇到疾病、意外或其他突發事件時，另一方完全不知道資金放在哪裡、有哪些貸款需要繳納，甚至不清楚家庭實際擁有多少資產與負債。家庭財務的信任，來自透明與共同參與，而不是單方面掌控或毫無保留地依賴。

五、投資風險也需要事先約定

除了生活支出之外，投資往往也是夫妻最容易產生分歧的地方。一方可能認為市場下跌正是加碼機會，另一方卻可能因為帳面虧損而感到焦慮；有人可以接受較高比例的股票投資，也有人看到資產波動就難以入睡。

因此，夫妻在投資之前，除了討論預期報酬，更需要先確認彼此可以承受多少風險。家庭的緊急預備金、短期內要使用的買房資金、教育費與生活費，不適合因為追求更高報酬而承擔過度波動。真正可以投入市場的，應該是短期內不會動用，且雙方都能承受價格變化的資金。

夫妻也可以事先約定，例如單筆超過一定金額的投資，需要先共同討論；涉及借款、融資、質押或其他槓桿操作時，更應取得雙方共識，避免其中一方承擔自己並不知情的家庭風險。投資不是誰的眼光比較準，而是整個家庭能否承受決策結果。

家庭理財沒有標準答案，只有適合彼此的方法

每個家庭的收入、年齡、生活方式、風險承受度與人生目標都不同，因此不存在一套適用所有夫妻的理財模式。有些家庭適合共同管理全部收入，有些家庭則適合維持較高程度的財務獨立；有人偏好積極投資、追求資產成長，也有人更重視穩定現金流與本金安全。

真正重要的，不是哪一種方式看起來最理想，而是這套制度是否公平、透明，雙方是否願意共同遵守，並且能隨著家庭狀況持續調整。婚姻是一場長期合作，家庭財務則是這場合作的重要基礎。與其把金錢當成爭執的導火線，不如把它視為共同完成夢想的工具。

當夫妻願意坐下來討論未來、建立制度、清楚分工，也尊重彼此對金錢與風險的不同感受，理財就不再只是管理收入與支出，而是在共同經營一個更有安全感、更有方向，也更能面對人生變化的家庭。一個穩定的家庭，未必是因為賺得最多，而是因為兩個人清楚知道，彼此正朝著同一個方向前進。

（撰文者：永誠資產管理處 財顧團隊）

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