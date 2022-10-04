〈台股盤前要聞〉蘋果新供應鏈名單出爐、壽險業面臨淨值危機 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，蘋果新供應鏈名單出爐，台廠三家納入、六家遭剔除名單，而雙鴻、康控只加入一年就被剔除；美國鷹派升息，壽險業面臨淨值危機，其中南山人壽淨值比慘跌至負數、且 6 家低於 3%。以下是今 (4) 日必看重要財經新聞。

蘋果新供應鏈名單 台廠三家納入、六家遭剔除名單 雙鴻、康控只加入一年就被剔除

蘋果 (AAPL-US) 近期公佈 2021 會計年度供應鏈名單，據統計，本年度台廠共有三家納入、六家被剔除，值得注意的是，台廠雙鴻 (3324-TW)、康控 (4943-TW) 去年才被納入供應鏈，但今年蘋果公布名單上卻榜上無名，已遭剔除供應鏈名單。閱讀全文...

此次名單中，也透露蘋果因應大環境變化，及未來發展策略上的三大考量，包括供應商集中化、非中國研發生產據點比重提升，以及強化稀有金屬及磁性材料布局。閱讀全文...

美國鷹派升息 南山人壽淨值比慘跌至負數、6 家低於 3%

美國快速升息，壽險業面臨淨值危機，金管會昨 (3) 日透露，根據各家壽險公司 9 月底自結淨值比，南山人壽 9 月底淨值比已轉為負 0.59%，另外還有 6 家低於法定標準 3% 以下。閱讀全文...

防疫保單理賠愈來愈嚴 中信產險從嚴認定明起生效

防疫保單對確診者住院理賠愈來愈嚴格，繼富邦產、和泰產、國泰產險之後，中信產險昨 (3) 日也公告，10 月 4 日起，確診者居家照護提出申請住院日額，要提出醫療行為證明文件，例如公費抗病毒藥物，才能給付住院日額。閱讀全文...

〈車市〉賓士 9 月銷量暴衝奪第 2 特斯拉摔出 10 名外

9 月國內車市小幅回溫，單月掛牌數 35822 台，月增 4.1%、年減 12.3%，賓士 (BENZ) 銷量衝刺、月增近 4 成，從前月第 10 名衝上第 2 名，特斯拉 (TSLA-US) 則摔出前 10 名之外，銷量月減 6 成。閱讀全文...

國科會委員會議 產業代表童子賢、彭双浪出任

國科會組改後昨 (3) 日首次召開委員會議，除國科會主委吳政忠等機關首長出席外，產業界代表則有和碩 (4938-TW) 董事長童子賢、友達董事長暨執行長彭双浪 (2409-TW) 出任，吳政忠也透露，下次會議 (12 月) 也將攜手部會提出淨零科技方案。閱讀全文...

9 月製造業 PMI 連 3 個月緊縮 中經院示警：景氣已趨緩

中經院昨 (3) 日公布台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，受庫存壓力影響，9 月的 PMI 指數下跌 2.3 個百分點，降至 44.9%，已是連續 3 個月緊縮，但近 2 個月指數跌幅收斂，中經院院長張傳章表示，目前短期景氣擴張動能已有趨緩跡象，但中長線仍有諸多不確定性需要觀察。閱讀全文...