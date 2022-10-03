〈台股盤後〉貨櫃、觀光撐盤 量縮下跌守13300點

美股持續重挫，儘管金管會發出限空令，台股今 (3) 日早盤仍摜破 13300 點關卡，在台積電等電子權值拉抬，貨櫃三雄、觀光等傳產股逆勢撐盤下，指數翻紅曇花一現，終場收在 13300.48 點，下跌 124.1 點或 0.92%，成交量縮至 1677.71 億元。

觀察權值股表現，台積電早盤翻紅站上 424.5 元，不敵賣壓終場翻黑下跌 1.2%，收在 417 元；鴻海最高至 102 元，終場也下跌 0.98%，以 101 元作收，聯發科下跌 0.54%，收 548 元；台達電、聯電、日月光、廣達等表現同步疲軟。

傳產股方面，貨櫃三雄逆勢穩盤，萬海大漲半根停板，突破 70 元關卡，陽明、長榮也有 2-3% 漲幅；其他航運股包括遠雄港、慧洋 - KY、台驊投控上漲逾 4%，中航、四維航、裕民、台航等都有超過 2% 漲幅。

低價紡織股逆勢抗跌，佳和跳空漲停，鎖在 14.35 元，大統新創逆勢上漲 3%，弘裕、集盛、新紡、聯發、業旺、南染等站穩盤上。

開放國境倒計時，飯店族群開趴，力麗店、老爺知、大略 - KY 攻上漲停，南仁湖、雲品也拉出逾半根漲停，夏都、富野上漲超過 3%，第一店、遠雄來也收紅。餐飲族群也有零星買單，八方雲集、瓦城、美食 - KY、天蔥等表現也不俗。

金融股綠油油一片，永豐金、國泰金、合庫金、富邦金下跌逾 2%，台新金、開發金、兆豐金、玉山金、新光金、第一金等都有 1% 以上跌幅。