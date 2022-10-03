〈國科會委員會議〉產業代表童子賢、彭双浪出任

國科會組改後今 (3) 日首次召開委員會議，除國科會主委吳政忠等機關首長出席外，產業界代表則有和碩 (4938-TW) 董事長童子賢、友達董事長暨執行長彭双浪 (2409-TW) 出任，吳政忠也透露，下次會議 (12 月) 也將攜手部會提出淨零科技方案。

吳政忠說，國科會前身的科技部並沒有委員會議，再更之前舊國科會也有委員會議，不過整體時空環境背景已大不相同，未來國科會委員會議規劃為每兩個月召開一次，作為跨部會協調報告、決議平台，今日首次會議歷時約 1 個半小時，沒有臨時動議。

國科會表示，委員會議成員共計 14 人，除國科會主任委員吳政忠外，尚包括中研院院長、國發會主委、教育部長、經濟部長、衛福部長、農委會主委、文化部長、數位部長、主計長等機關首長，產學界代表則有童子賢、彭双浪、中山大學校長鄭英耀、中央大學校長周景揚等。

據悉，童子賢、彭双浪等產業界人士因先前已擔任行政院科技會報委員，故在行政院安排下也出任本屆國科會委員會議成員。

另一方面，因應全球淨零轉型趨勢，吳政忠表示，國科會將攜手各部會，透過公私協力、國際合作等方式，將台灣打造成淨零科技典範國家，並以科技推動未來淨零新生活發展。

國科會為協助達成國家 2050 淨零碳排目標，今日委員會議中也報告淨零科技方案初步規劃，將發展淨零科技協助能源、產業、生活、社會等四大轉型推動，以期達成推動再生能源極大化供給、打造數位淨零產業體系、提供綠色低碳生活、以社會科學系統性研究提出轉型衝突與爭議策略解方等四大目標，並預計下次會議提出完整方案。