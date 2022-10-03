〈中經院發布PMI〉9月製造業PMI連3個月緊縮 中經院示警：景氣已趨緩

中經院今 (3) 日公布台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，受庫存壓力影響，9 月的 PMI 指數下跌 2.3 個百分點，降至 44.9%，已是連續 3 個月緊縮，但近 2 個月指數跌幅收斂，中經院院長張傳章表示，目前短期景氣擴張動能已有趨緩跡象，但中長線仍有諸多不確定性需要觀察。

進一步看五項組成指標中，包括新增訂單、生產與人力雇用全都緊縮，供應商交貨時間下降，存貨也轉為緊縮，領先反應景氣動態的新增訂單指數下跌 3.9 個百分點來到 37.7%，經季調後生產指數回跌 0.6 個百分點至 43.8%。

9 月六大產業僅食品紡織產業一枝獨秀 PMI 擴張為 50.4%，其他包括化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業、交通工具產業、電力暨機械設備產業、基礎原物料產業等全數呈現緊縮。

但若展望未來 6 個月，六大產業全都呈現緊縮，依照緊縮速度排序分別是：電力暨機械設備產業 (19.0%)、電子暨光學產業 (25.6%)、基礎原物料產業 (27.2%)、化學暨生技醫療產業 (33.8%)、交通工具產業 (34.8%) 與食品暨紡織產業 (48.1%)。

在非製造業經理人 PMI 部分為 52.2%，呈現連續 3 個月擴張，但指數下跌 1.6 個百分點。

四項組成指標中，包括商業活動、新增訂單、人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間上升，其中商業活動與新增訂單在低基期下好轉並以連續 3 個月擴張，但未來 6 個月的展望指數回跌 2.8 個百分點來到 41.1%。

非製造業的 8 大產業中，包括批發業、金融保險、營造暨不動產、運輸倉儲、零售業與資訊暨通訊傳播等 6 大產業對於未來六個月展望呈現緊縮；僅教育暨專業科學、住宿餐飲對於未來六個月展望呈現擴張。

張傳彰分析，儘管時序邁入年底歐美消費旺季，加上國內消費也跟著復甦，但國內短期景氣確實有擴張趨緩的現象，但因國際變數仍多，因此中長期還需要再觀察。