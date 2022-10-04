〈台股盤前〉美股10月開局強勁反彈 短期有望守住萬三關卡

儘管經濟數據表現仍不佳，但隨著市場逐步消化壞消息，美股 10 月開局反彈強勁，四大指數漲逾 2%，台股夜盤也漲逾 150 點，法人看好，在台股在限空令抑制下，大盤短期可望守住萬三關卡。

美股 3 日道瓊指數大漲 2.66% 收 29490.89 點，那斯達克指數漲 2.27% 至 10815.44 點，標普 500 指數漲 2.59% 收 3678.43 點，費半大漲 3.76% 收 2393.3 點；台股夜盤則上漲 173 點至 13476 點，漲幅 1.3%。

國內外消息部分，在對中國祭出高階晶片管制後，美國預計將於本周發布一系列的新規定，擴大美國半導體技術出口到中國的管制，試圖阻止中國取得用於超級電腦和資料中心的晶片。

瑞士第二大銀行瑞士信貸驚傳可能瀕臨破產，儘管瑞信高層極力滅火，喊話自家資金狀況和流動性無虞，但市場仍擔憂雷曼兄弟破產引發金融海嘯的慘劇可能重演。

蘋果 2021 會計年度供應鏈名單出爐，台廠共有三家納入、六家被剔除，值得注意的是，台廠雙鴻、康控去年才被納入供應鏈，但今年蘋果公布名單上卻榜上無名，已遭剔除供應鏈名單。

美國快速升息已導致壽險業面臨淨值危機，金管會透露，根據各家壽險公司 9 月底自結淨值比，南山人壽 9 月底淨值比已轉為負 0.59%，另外還有 6 家低於法定標準 3% 以下。

中經院公布台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，受庫存壓力影響 9 月的 PMI 指數下跌 2.3 個百分點，降至 44.9%，已連續 3 個月緊縮，但近 2 個月指數跌幅收斂，中經院院長張傳章表示，目前短期景氣擴張動能已有趨緩跡象，但中長線仍有諸多不確定性需要觀察。