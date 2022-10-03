限空令也沒轍權王跌跌不休 台股量縮續跌124點收13300點

美股上周五破底，儘管金管會祭限空令救市，仍難敵沉重賣壓，台北股匯市今 (3) 日再度上演雙殺，盤中雖在台積電拉抬、貨櫃三雄挺身而出下一度翻紅，但午盤前台積電買盤無力，指數再度翻黑，上沖下洗震盪超過百點，終場下跌 124.1 點，收在 13300.48 點，續創近 22 個月新低，成交量大幅縮減至 1677.71 億元。

櫃買指數盤中也兩度翻紅，同樣難敵賣壓摜殺，終場下跌 1.02 點，收 172.4 點，成交值 495.1 億元。上市櫃成交值合計 2172.81 億元。

觀察電子權值股表現，台積電跌跌不休，再跌 1.18%、收今日最低點 417 元，探近 2 年新低價，聯發科、鴻海相對有撐，跌幅不到 1%；日月光投控、廣達重摔 3%，大立光、智邦、南亞科跌幅都超過 2%。

在大型權值股持續回落下，貨櫃三雄領軍航運族群挺身而出，萬海大漲半根停板，遠雄港、慧洋 - KY、台驊投控漲幅都超過 4%，陽明、中航、四維航、裕民、台航、長榮同步勁揚 2%。

IC 設計族群持續個股輪動，跌深股搶反彈，海德威、九暘、群聯、驊訊、安國、創惟同步狂飆超過半根停板，茂達、譜瑞 - KY、鈺創、亞信、佑華、立積等多檔個股，漲幅都超過 3%。

英國金融市場震盪，憂心英國曝險未爆彈，金融股賣壓沉重，永豐金、國泰金、富邦金、合庫金跌幅都超過 2%，玉山金、台新金、永豐金、兆豐金、開發金、新光金同步疲弱。