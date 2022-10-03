〈財委會質詢〉美國鷹派升息 南山人壽淨值比慘跌至負數、6家低於3%

美國快速升息，壽險業面臨淨值危機，金管會今 (3) 日透露，根據各家壽險公司 9 月底自結淨值比，南山人壽 9 月底淨值比已轉為負 0.59%，另外還有 6 家低於法定標準 3% 以下。

金管會對於各壽險公司財務監理有 2 大項，第一是資本適足率 (RBC) 不得低於法定標準 200%，第二是「連續兩期」淨值比不得低於 3%，但每半年為一期，有其中一項未達標就要提出財務改善計畫 (包含增資)。

由於美國鷹派暴力式升息，造成全球金融市場劇烈震盪，多位立委都關注 22 家壽險公司的淨值問題，保險局局長施瓊華透露，根據上週自結出來的第三季數據顯示，淨值比在 3% 以下有 7 家，其中已有 1 家淨值比轉為負數，但金管會監理淨值比標準主要是看 6 月跟 12 月的財報，因此要以明年 3 月公布的今年底淨值比為準。

淨值比低於法定標準低於 3% 的 7 家分別為：南山人壽第三季淨值比從 6 月底的 1.72%，到 9 月底已轉為負 0.59%；保誠人壽 1.5%、國泰人壽 2.64%、三商美邦人壽 2.1%、宏泰人壽 2.2%、安聯人壽 1.13%、第一金人壽 2.03%。

立委郭國文質疑，南山人壽淨值上半年還有 836 億元，第 3 季底轉為負數，依法金管會是否應該會接管。對此，施瓊華表示，依監理法規，淨值資產比要連續二期低於 3% 才需要監管，目前只是自結數，要等到明年 3 月公布年報時才會進一步處理，若這些壽險到年底淨值比未回到 3% 以上，將被視為資本不足，恐被要求增資等財務改善計畫。