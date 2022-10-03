防疫保單理賠愈來愈嚴 中信產險從嚴認定明起生效

防疫保單對確診者住院理賠愈來愈嚴格，繼富邦產、和泰產、國泰產險之後，中信產險今 (3) 日也公告，10 月 4 日起，確診者居家照護提出申請住院日額，要提出醫療行為證明文件，例如公費抗病毒藥物，才能給付住院日額。

防疫雙險理賠已經突破千億元，龐大的理賠壓力，讓產險 8 月底淨值掉到只剩 943 億元，創 2015 年以來新低，今 (2022) 年的增資金額超過 800 億元，外界擔憂產險是否會有倒閉危機，金管會主委黃天牧今日表示，「有傷筋動骨，但是不會倒閉」。

富邦產、國泰世紀產、和泰產、新安東京海上產、兆豐產、和中信產等六家產險業者，都預計在今年底完成增資，其中，中信產已啟動二次增資外，新安東京產今年底也會再啟動二次增資，估整體增資額將衝破 800 億元。

由於防疫保單的理賠壓力龐大，中信產今天宣布從嚴理賠，中信產說明，先前是因爲疫情嚴峻，考量病床醫療量能有限，對於確診僅能採居家照護接受診療與用藥者，視診療內容採取從寬融通作法，但評估隨疫情演變以輕症居多，無症狀、輕症達 99.5% 以上，加上專責與負壓病床的空床率有 53.3%，醫療量能已恢復常態水準，政府政策也即將開放國門，同時參酌各家同業融通措施，因此，決議 10 月 4 日起受理的理賠案，融通理賠審核的條件予以調整。

第一，依確診者提出的醫療行為證明文件，如用藥內容是否為抗病毒藥物，由中信產依照申請內容審核判斷是否比照住院日額來融通給付，僅融通給付一次，第二次再確診者住院日額給付依條款約定辦理。

中信產補充，三種專制新冠肺炎藥物分別是倍拉維（Paxlovid）、莫納皮拉韋（Molnupiravir）、台灣清冠一號；四種非專制新冠病毒的抗病毒藥物為：瑞德希韋（Remdesivir）、安挺樂（Actemra）、烴氯奎寧（Hydreoxychloroquine）、阿奇黴素（Azithrocin）。

舉例來說，包括輝瑞的「倍拉維」（Paxlovid）以及默沙東的「莫納皮拉韋」（Molnupiravir），以及公費清冠一號等，才有比照住院日額融通給付，而自費清冠一號就沒有理賠。

中信產進一步指出，在集中檢疫所、防疫旅館施行隔離治療者，需有醫師開立的診斷書為依據，並提供 44 條的確診者隔離治療通知書、解除隔離通知書，而事故日以居家照顧，或隔離治療期間之起隔日為準。

此外，若屬於確診後三個月被匡列隔離者，隔離費用將不予理賠，但取得第 48 條居家隔離通知書者，不在此限。其餘，中信產強調，將視疫情發展滾動式調整。