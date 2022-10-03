使用率低 谷歌翻譯退出中國 所有服務至此絕跡

Alphabet (GOOGL-US) 旗下谷歌周一 (3 日) 表示，它關閉了中國大陸的谷歌翻譯服務，理由是使用率低。

這也是該公司在全球第二大經濟體中僅存最後一項產品的終結。

谷歌翻譯的中國大陸專用網站現在將用戶重定向到該服務的香港版。但是中國大陸無法登入。

谷歌發表聲明表示，「由於使用率低，我們將停止在中國大陸使用谷歌翻譯。」

谷歌與中國市場的關係令人擔憂。由於政府嚴格的線上審查，這家美國科技巨頭於 2010 年將其搜索引擎從中國撤出。它的其他服務如谷歌地圖和 Gmail 也被中國政府有效封鎖。

因此，搜索引擎百度 (BIDU-US) 以及社交媒體和遊戲巨頭騰訊等本土競爭對手，已在從搜索到翻譯的各個領域主導中國互聯網領域。

如今，谷歌在中國的存在非常有限。它的一些硬體，包括智慧手機，都是在中國製造的。但《紐約時報》上月報導，谷歌已將部分 Pixel 智慧手機的生產轉移到越南。

該公司還試圖讓中國開發者為其安卓操作系統為全球開發應用程式，這些應用程式隨後將透過 Google Play 商店提供，即使該服務在中國無法使用。

2018 年，谷歌曾試圖推動其搜索引擎重新進入中國，但在員工和政界人士的強烈反對下最終放棄了該項目。

美國企業正陷入中美科技領域持續緊張的局勢之中。華盛頓繼續擔心中國可能獲得人工智慧和半導體等領域的敏感技術。

美國晶片製造商輝達 (NVDA-US) 8 月披露，華盛頓將限制該公司向中國銷售特定零件。