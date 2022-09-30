玩家不捧場 谷歌確定關閉Stadia串流遊戲服務

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 計劃結束 Stadia 遊戲串流服務，凸顯雲端遊戲服務多麼讓投資者大失所望。

Alphabet 副總裁兼 Stadia 負責人 PhilHarrison 周四 (29 日) 在部落格發文宣布此項決定。他雖然仍大讚該項目的技術，但也承認該項目受用戶歡迎的程度不符合公司期望。

一些投資者將 Stadia 視為谷歌想打造「遊戲界 Netflix 」的創舉，因 Stadia 使用雲端技術串遊電玩遊戲，讓用戶在移動設備、筆電和智慧電視上直接登入，這意味玩家無需花錢購買高端 PC。然而，理想很美好，現實卻很殘忍，該服務因時常斷線、遲延而遭玩家大肆抨擊，阻礙其推行。

Alphabet 並非唯一在遊戲領域舉棋不定的科技公司。亞馬遜 (AMZN-US) 多年來一直難以推出熱門遊戲，直到 2021 年發布《美洲新世界 (New World)》，而亞馬遜自家雲端串流遊戲服務 Luna 也未能獲市場青睞。居串流影視領導地位的 Netflix (NFLX-US) 雖然在行動設備上提供串流遊戲，但也尚未締造多大的成功。

這些公司進攻遊戲產業，並未撼動電玩遊戲三巨頭 SONY、微軟 (MSFT-US) 和任天堂，這三巨頭也在自家遊戲主機提供雲端串流遊戲，但數位化下載仍是其電玩遊戲賴以為生的營收管道。

谷歌尚未完全放棄串流遊戲技術，Harrison 說公司仍計劃投資遊戲領域。

Harrison 表示，Stadia 背後的基礎技術平台在規模上已得到證明，且超越遊戲領域。「該技術有應用到谷歌其他部分的明顯機會，例如 YouTube、Google Play 和擴增實境 (AR) 等，以及提供給我們的產業夥伴，這與我們未來的遊戲發展方向一致。」

谷歌計劃玩家在谷歌商店購買的 Stadia 硬體，以及所有遊戲和附加內容都將予以退款。到 2023 年 6 月 18 日前，玩家仍可登入其 Stadia 遊戲庫。