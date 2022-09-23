谷歌全員大會詢答交鋒 CEO皮查：別把金錢與樂趣劃上等號

當谷歌 (GOOGL-US) 試圖向員工說明成長放緩、成本削減和對公司文化變革時，CEO 皮查 (Sundar Pichai) 只能處於守勢。

在本周舉行的公司全員會議上，皮查面臨員工提出有關削減旅遊和娛樂預算、管理生產力和潛在裁員的棘手問題。

谷歌員工最在乎的一個問題是：當谷歌走出疫情時「擁有高獲利和滿手現金」，卻對旅遊休閒預算上「與員工斤斤計較」。

皮查一開始很慎重地問答：「說怎麼說呢？」「要知道，我希望所有人都看看外面的新聞。事實上，你知道，過去 10 年是最艱難的宏觀經濟背景，我們的責任更重。作為一家公司，齊心協力度過這樣的時刻是很重要的。」

谷歌母公司 Alphabet、Meta (META-US) 和其他科技公司正面臨一系列經濟挑戰，包括潛在的衰退、通膨飆升、利率上升和廣告支出減少。在過去十多年裡，以高成長和豐富的員工福利而著稱的科技公司正開始感受到另一種不同的打擊。

Alphabet 7 月財報顯示連續第二季獲利和營收低於預期，第 3 季銷售成長預計將降至個位數，較去年同期低 40% 以上。皮查承認，給谷歌帶來挑戰的不僅僅是經濟，還有谷歌不斷擴大的組織架構。

儘管如此，他有時在會中也不免動氣，提醒員工：「我們不是總能選擇宏觀經濟條件。」

皮查的確談到削減成本這個更重要的主題，並表示即使某些東西例如某些福利被取消，谷歌的文化仍然可以令人愉快，「我記得當谷歌還很小但鬥志旺盛的時候，並沒有太多有趣的東西。我們不應總是把樂趣等同於金錢。你可以加入一家努力工作的新創公司，很開心地工作，而不一定與金錢劃上等號。」