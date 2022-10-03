大摩：蘋果App Store 9月淨利將年減5% 為史上最大降幅

摩根士丹利引用相關統計數據表示，預計蘋果 (AAPL-US) 的 App Store 9 月淨利同比下降 5%，這將是該公司「有記錄以來最嚴重的下滑」。

摩根士丹利引用 Sensor Tower 的第三方數據指出，蘋果的 App Store 在中國市場持續疲軟，並且在日本和美國市場的成長也出現放緩。

分析師伍德林 (Erik Woodring) 在報告中寫道：「與 8 月相比，除中國、台灣和南韓外，App Store 10 大市場的淨利增速均出現放緩。」這些市場占 App Store 總營收的 87%。

該分析師補充指出，中國市場的淨利「基本穩定」，營收同比下降 9%，較 8 月上升 1 個百分點。遊戲是同比下降的主要原因，同比下降 18%。

日本和美國的同比增速分別為衰退 20% 和成長 5%，均低於 8 月。

綜合以上，伍德林估計，App Store 第 4 財季的總淨利為 64 億美元，同比下降 2.1%。

而假設蘋果的其他服務部門保持不變，該分析師估計，整體服務業務下季的營收將達到 197.1 億美元，同比成長 7.9%，低於華爾街預期的 202.5 億美元。蘋果將於 10 月 27 日公布第 4 財季業績。

另外，雖然由於基期效應、多出一周銷售時間以及匯率波動導致價格上漲，蘋果第 1 財季業績可能有所好轉，但伍德林指出，目前消費者支出明顯放緩，即使遇是蘋果也無法倖免。

他寫道：「我們認為，App Store 最近的業績顯示，由於可自由支配收入被重新分配到被壓抑的需求領域，全球消費者在短期內對 App Store 支出的重視程度有所降低。」

他說，「因此，即使蘋果的同比增速在第 1 財季因多出一周而有所改善)，但關於 App Store 的表現可能仍將是投資者的爭論點。」