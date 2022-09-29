谷歌將在希臘建立雲端區域 推動成為全球雲端中心

Alphabet Inc (GOOGL-US) 旗下谷歌周四 (29 日) 表示，將在希臘建立其第一個雲端計算區域，從而努力推動該國成為全球雲端計算中心。

希臘總理米佐塔基斯 (Kyriakos Mitsotakis) 表示，該協議預計將為希臘的經濟產出貢獻約 22 億歐元（21.3 億美元），並在 2030 年前創造約 2 萬個就業崗位。

自 2019 年上任以來，米佐塔基斯的保守政府已加緊採取措施，以實現經濟多元化，並吸引外國投資和高科技公司參與投資，該國於 2018 年擺脫長達十年的金融危機。

谷歌雲端國際總裁福克斯馬丁 (Adaire Fox-Martin) 在雅典的活動中宣布投資，他說，「今天我們很高興宣布在希臘的第一個雲端區域，將為谷歌客戶提供儲存和雲端服務。」

她說，這項投資將使各個組織更能善加利用它們的數據，提高延宕度並確保用戶在面對網絡安全威脅時的安全。

雲端區域通常是以數據中心集群為基礎。

微軟公司 (MSFT-US) 兩年前決定在希臘建立數據中心。

亞馬遜 (AMZN-US) 的雲端計算部門去年還在希臘開設了第一家辦事處，以支持越來越多公司和公共部門機構使用其雲端服務。