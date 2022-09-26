歐盟電信公司籲分擔網路成本 谷歌拒絕並稱恐對消費者不利

歐盟電信多數公司考量到能源危機與歐盟氣候變遷目標為由，周一（26 日）大力推動大型公司分擔網路成本，然而美國科技巨擘 Alphabet 旗下 Google 拒絕該提議，稱其已是 10 年前的舊想法，恐對消費者不利。與此同時，歐盟執委會也在廣徵回饋意見，計畫立法讓科技公司幫忙支付該區推廣布局 5G 與光纖的費用。

德國電信、Orange、Telefonica 與其他 13 家歐洲電信商周一項大型公司呼籲分擔網路成本，其中兩家公司執行長在聲明中稱，該產業每年在基礎設施上投資約為 500 億歐元（485 億美元），急需更多資金。

他們稱，規劃與建設工程成本正在增加，例如光纖電纜的價格在 2022 年第一期幾乎漲了一倍，同樣能源價格與其他投入成本上升也打擊電信產業。

簽署該份聲明的公司包括沃達豐（Vodafone）、布依格電信（Bouygues Telecom）、荷蘭皇家電信（KPN）、英國電信集團（BT Group）、義大利電信集團（TIM Group）、特利亞電信（Telia Company）、 Fastweb 、Altice Portugal。

這些公司認為 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google、臉書母公司 Meta(META-US) 和 Netflix(NFLX-US) 等美國科技公司占逾一半網路流量，應該承擔部分基礎設施升級的成本。

Goole 稱共享網路成本想法落伍，對消費者不利

不過美國大型科技公司拒絕這類請求，並稱其已在投資設備與技術，提高內容傳輸效率。其中 Google 同日稱歐盟電信公司的請求落伍且對消費者不利。

Google 歐洲總裁布里廷（Matt Brittin）表示，這個十多年前就已經提出的「發送者付費」想法可能會破壞歐洲網路中立性或開放網路接入，而且這可能對消費者產生負面影響，尤其是在物價上漲之際。

布里廷強調 Google 已承擔 99% 的網路流量，而且今年的資本支出投資超過 230 億歐元，其中大部分是基礎設施，包括歐洲 6 個大型資料中心、全球 20 條海底電纜（其中 5 條在歐洲），以及在歐洲 20 個地點的當地網路中儲存數位內容的緩存。

在歐洲電信公司發出呼籲之際，歐盟執委會正準備徵求雙方的回饋意見，然後再提出一項立法提案，讓科技公司幫助支付歐盟 27 國推廣 5G 與光纖電纜費用。