美股9月魔咒成真 若期待10月「熊市終結者」現身恐怕會失望

美股「9 月魔咒」今年似乎特別靈驗，標普 500、道瓊指數交出 2002 年迄今最差同期表現，雖然 10 月素有「熊市終結者」之稱，但這個季節性趨勢今年可能不敵全球經濟基本面惡化，期待反彈的人恐怕會失望。

三大指數 9 月表現低迷，標普下跌 9.34%，道瓊跌 8.84%，那斯達克綜合指數跌 10.5%。標普和道瓊為 2002 年迄今最大季跌幅，那指則是 2008 年以來最差。

MarketWatch 報導，根據回溯至 1928 年的資料，標普 9 月下跌 7% 以上的次數超過 11 次、道瓊為 13 次，那指從 1986 年迄今，9 月下跌 9% 以上的次數為 6 次。

歷史資料還顯示，每當標普 9 月下跌 7% 以上，10 月平均會小漲 0.53%。通常 9 月若出現格外劇烈的跌幅，10 月有 54.55% 的機率會上漲，略低於歷年 10 月上漲的機率 (57.45%)。

Fed 矢言繼續升息，代表美股距離底部尚遠。(圖: AFP)

10 月素有「熊市終結者」(bear killer) 的稱號，二戰後有 12 次熊市都在 10 月劃下句點，其中七次發生在期中選舉年。美國今年也將在 11 月 8 日舉行期中選舉。

但季節性趨勢只能當作參考。許多分析師認為，在各國央行為了壓制通膨的情況下，美股今年 10 月恐怕難以吹起反攻的號角。

蘇格蘭 Abrdn 資產管理公司投資長 Ralph Bassett 表示，從很多方面來看，今年是非比尋常的一年，代表美股很難複製歷史經驗。

Ameriprise Financial 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 也說，10 月曾經發生幾次令人聞之色變的歷史性崩盤，例如 1987 年和 1929 年股災。他認為要再等幾個月，總經趨勢才會有較佳能見度。

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 是最新一個屈服於悲觀看法的例子，他擔心央行政策可能發生失誤，以及歐洲北溪天然氣管線遭破壞之後的地緣政治緊張升級。

在 Fed 歷次升息循環期間，股市往往難以在政策轉向之前找到底部。彭博指出，雖然目前具備一些反彈力量，包括市場情緒極度悲觀、股市拋售過頭、基金部位砍到谷底，但因為聯準會 (Fed) 仍在積極打擊擊通膨，金融情勢勢必繼續緊縮。

在最近六次的熊市期間，股市都在 Fed 開始降息之後才形成底部，目前債券交易員預期，Fed 利率要到 20223 年 4 月才會觸頂，距離降息顯然還早。