加拿大皇家銀行：美股還會走低 悲觀情況下標普500可能再跌600點

標普 500 指數周一 (26 日) 收跌逾 320 點，創 2020 年 12 月以來新低，至 3655 點。但加拿大皇家銀行 (RBC Capital Markets) 認為，如果美股出現 1970 年代式的崩盤，標普 500 可能會再下跌約 4% 至 3500 點，甚至是 3050 點。

RBC 美國股票策略主管 Lori Calvasina 周日發布報告認為，美股正處重要考驗的關鍵點，如果它出現一次典型的 27% 衰退，指數將跌至 3501 點。

在 Calvasina 看來，3500 點很重要，因為它是「反映經濟衰退中值的點」，可能會吸引一些投資者逢低買入。

Calvasina 分析了 10 年期公債殖利率、個人消費支出通膨指數 (PCE) 和其他可追溯到 1970 年代的數據，估計標普 500 指數的本益比將從今天的大約 18 倍降至 16.35 倍。

她指出，這一幅度接近 1970 年代和網路泡沫的高點回落，如果是這一情況，標普 500 指數年底將跌至 3564 點。

若進一步參考歷史走勢，標普 500 指數在可追溯至 1937 年的衰退期間及前後，平均下跌 27%，代表著這波跌勢的終點，會在略高於 3500 點。

這位分析師補充說，在更悲觀的情況下，可能導致標普 500 指數本益比下修 63%—類似 1971 年 6 月至 1979 年 12 月期間的情況，本益比將來到 14 倍，意味著標普 500 指數跌到 3052 點。

Calvasina 認為，關鍵就在 3500 點時，是否吸引了足夠的逢低買盤，以推動上漲，而這到目前為止仍很難確定。