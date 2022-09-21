末日博士：全球將陷入漫長而醜陋的衰退 標普恐跌40%

2008 年曾準確預測金融海嘯的「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 表示，包括美國在內，全球經濟將在今年年底陷入「漫長而醜陋」的衰退，且整個 2023 年都無法擺脫，標普 500 指數恐出現暴跌 40% 的大幅修正。

羅比尼周一 (19 日) 受訪時說：「即使是普通的經濟衰退，標普 500 也可能跌掉 30%。如果是實實在在的硬著陸，跌幅可能達到 40%。」

這位 Roubini Macro Associates 的董事長兼執行長認為，光看美國企業和政府龐大的債務比，就知道美國經濟不會只是輕度衰退。隨著利率和償債成本上升，「許多殭屍機構，殭屍家庭、企業、銀行，以及影子銀行、殭屍國家都難逃一死。屆時將看出來，哪些是裸泳的人。」

羅比尼認為，聯準會 (Fed) 要實現 2% 通膨目標、並保持經濟免於硬著陸是一項「不可能的任務」，他預測 9 月將升息 3 碼 (75 個基點)，11 月、12 月各升息 2 碼。這代表到了年底，聯邦資金利率目標區間可能升至 4.00-4.25%。

但即便如此，由於工資和服務業的通膨過於頑固，Fed「可能別無選擇」，只得繼續升息，聯邦資金利率將朝 5% 前進。

同時，俄烏戰爭、Covid-19 疫情、中國清零政策的影響持續發酵，讓借貸成本更高、經濟成長更疲軟，意味著 Fed 將很難實現「成長型衰退」(經濟成長長期溫和且失業率上升，使通膨受抑制) 的目標。

羅比尼表示，等到全球經濟步入衰退，各國政府因為早已用光銀彈，無法再使用財政刺激療法。而且，在高通膨環境下推行財政刺激，只會讓整體需求過熱。

也因此，他預測將出現 1970 年代的停滯性通膨 (stagflation)，並且再次上演全球金融海嘯時期的沉重債務壓力。「這不會是短暫、淺淺的衰退，而是嚴重、漫長且醜陋的衰退。」

他預測美國和全球經濟在一整個 2023 年都無法擺脫衰退，衰退程度取決於供應鏈衝擊和金融壓力有多嚴重。在 2008 年期間，家庭和銀行打擊最大，這一回，企業和影子銀行 (如避險基金、私募資金等) 將是重災區。

羅比尼在新書「Megathreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future」提出會提高生產成本、削弱潛在經濟成長的 11 個中期負面震撼，包括：去全球化和保護主義；製造業從中國和亞洲遷移到歐美；先進和新興市場共同的人口老化；全球氣候變遷；美中脫鉤；移民；反覆發生的疫情——他認為遲早會爆發另一次疫情。

他建議投資人不要太偏重股票，多持有現金。雖然現金價值會被通膨侵蝕，但仍強過可能跌個 10%、20% 甚至 30% 的股票和其他資產。固定收益方面，建議遠離長天期公債，增加短期公債或抗通膨債 (TIPS)。