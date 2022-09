過去30年回報率最高的10支美股 亞馬遜居首 輝達Netf;ix緊隨其後

雖然今年美股下跌,但亞馬遜 (AMZN-US)、輝達 (NVDA-US) 和 Netflix (NFLX-US) 仍是過去 30 年表現最好的股票。這意味著無論臨何種短期挑戰,持有優質股票對投資人來說都非常有價值。

資本顧問公司 Compound Capital Advisors 創始人比萊洛 (Charlie Bilello) 分析了這些個股,《巴倫周刊》引用彭博數據將這些數據更新至 9 月 23 日。標的是自 1990 年初以來上市的股票表現,其中包括上市至少 20 年的企業。

前 10 大最熱門股票的榜單中,除了表現最好的亞馬遜之外,還有一些知名的股票,以及一些冷門股。分別是:蘋果 (AAPL-US)、輝達、Netflix、Monster Beverage Corp (MNST-US)、Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY-US)、體育用品經銷商 Pool Corporation (POOL-US)、ResMed (RMD-US)、Microchip Technology Inc. (MCHP-YS) 和 O"Reilly Automotive Inc (ORLY-US)。

自 1997 年 IPO 以來,亞馬遜實現了 33.4% 的年化回報率,股價從分拆調整後的 7.5 美分上漲至 116 美元,成長約 1500 倍。今年稍早,亞馬遜以 1 分 20 的比例分拆股票,這是該公司上市以來的第 4 次拆股。亞馬遜股價今年累計下跌 31%,而同期標準普爾 500 指數下跌 23%。

輝達自 1999 年 IPO 以來,年化回報率為 30.4% ,位居第二。今年股價下跌 58% ,回落至 124 美元附近;為 2022 年標普 500 指數中表現最差的 10 大股票之一。

Netflix 今年跌幅更大,下跌 63% 至 224 美元附近,但自 2002 年 IPO 股以來,該公司的年漲幅仍高達 29.9%。

相較之下,標普 500 指數自 1989 年底以來每年上漲 9.7%,自 2000 年初科技股泡沫見頂以來每年僅上漲 6%。

另一家長期表現出色的公司是波克夏控股 (BRK.A-US),自 1989 年 12 月 31 日以來的年回報率為 12.4%,自 2000 年初以來的年回報率為 9%;表現雖佳,但還不足以登上前 10 名。自 1965 年 CEO 巴菲特執掌以來,該公司股價每年上漲 20.1%,但大部分優異表現都是在巴菲特任職的前 40 年,當時他出色的選股能力為公司帶來了巨大的漲幅。

自 1990 年以來,蘋果股價已從經分拆調整後的 31 美分漲至 150 美元,以 21.5% 的年化回報率追平波克夏的長期記錄。這家 iPhone 製造商於 1980 年上市,自那以來的年化回報率接近 20%。