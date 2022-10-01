美消費者9月長期通膨預期持續回落 芝加哥PMI跌破榮枯線

美國密西根大學周五（30 日）公布數據顯示，9 月消費者信心較上月小幅提升，且消費者對長期通膨預期創 2021 年 4 月以來新低，不過短期通膨預期雖有所攀升但仍處在一年來低點。此外，同日公布的 9 月芝加哥採購經理人指數（PMI）跌破 50 榮枯線至 45.7，遠低市場預期，創兩年多來新低，意味著美國經濟亮起紅燈。

美國密西根大學公布的數據顯示，9 月信心指數終值報 58.6，低於市場預期和初值的 59.5，但較 8 月終值 58.2 小幅攀升。其他指數方面，現況指數終值報 59.7，創今年 5 月來新高，優於預期及初值的 58.9，8 月終值為 58.6；預期指數終值報 58，市場預估和初值為 59.9，8 月終值為 58。

備受市場矚目的通膨預期方面，消費者 9 月對 5 到 10 年的長期通膨預期的終值進一步回落至 2.7%，創下 2021 年 4 月以來新低，也低於初值 2.8%，而未來 1 年的短期通膨預期終值則較初值的 4.6% 略微升至 4.7%，但仍接近一年來新低。

能源價格下跌但食品價格上漲，讓消費者對近期價格的不確定性達到 40 年來的新高。雖然油價下跌有助於市場情緒改善，但從歷史水準來看，消費者情緒仍處於低迷狀態，並顯示出停滯的跡象。然而，燃油價格有再次回升的跡象，與此同時聯準會（Fed）堅持對抗通膨，增添美國經濟步入衰退的可能性。

密大消費者信心調查主任 Joanne Hsu 表示，未來幾個月，通膨預期可能會仍處於相對不穩定中，因為面對全球通膨的持續壓力，這種不確定性不太可能減弱。

報告還顯示，大多數消費者預估自己的收入將在未來一年成長，但只有 16% 的人預估他們的收入將超過通貨膨脹。此外，消費者對 9 月耐久財購買住況的評估有所改善，但仍接近歷史低點。

9 月芝加哥 PMI 暴跌至 45.7 遠遜預期

同日公布的芝加哥商業風向球數據，即市場通稱的芝加哥 PMI 暴跌至 45.7，不僅低於榮枯線，也遠不及上月的 52.2 與市場預期的 51.8，創兩年多來新低，意味著美國經濟亮起紅燈。

芝加哥 PMI 是由 ISM-Chicago 與 MNI 芝加哥企業調查指數（MNI Chicago Business Barometer）共同編製；而且是下周一（10 月 3 日）公布全美的 ISM 製造業指數之前的最後一個反映區域製造業經濟活動情況的數據。

市場預估下周一公布的美國 ISM 製造業指數將走軟，但仍處於擴張區間。從細項來看，該數據的價格指數、新訂單和僱傭指數可能會出現適度疲軟，不過出口訂單指數有望轉正，回到榮枯線上。