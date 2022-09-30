走過瘋狂的第3季 投資人恐將迎來更難料的市場震盪

在今年劇烈波動的市場中，第 3 季是最熱鬧的時期。

隨著 Fed 加快收緊貨幣政策以遏制數十年來最嚴重的通膨，美國國債殖利率飆升至十多年來的最高水平，美股逆轉夏季的反彈，跌至新低。

標準普爾 500 指數今年至今已下跌近 24%，而與債券價格成反比的指標 10 年期美國國債殖利率本周觸及 2008 年以來的最高水平。

在美國以外，美元飆升引發全球貨幣大幅下跌，推動日本多年來首次干預日元。與此同時，英國政府債券價格暴跌，迫使英格蘭銀行臨時購買長期金邊債券。

許多投資人懷著忐忑的心情展望未來 3 個月，押注美股的拋售將會持續，直到跡象顯示 Fed 戰勝通膨。然而，每年最後一季對美股來說通常比較有利，激發人們對最嚴重拋售可能已經結束的希望。

逢低買入的策略過去曾為投資人帶來豐厚回報，但在 2022 年卻慘遭失敗：標普 500 指數今年已 4 次上漲 6% 以上，但隨後每次都創下新低。

第 3 季該指數上漲近 14%，但在投資人重新調整了對 Fed 更激進收緊政策的預期後，在 9 月回落至 2 年新低。

幾家華爾街大型投行預計標普指數年底將低於當前水平；美國銀行和高盛最近都訂出 3600 點的年終目標，這讓逢低買入的前景仍然不明朗。

此外，目前的熊市已經持續了 268 天，最大跌幅約為 24%，與過去的跌幅相比仍是相對較短和較淺。根據 Yardeni Research 的數據，自 1950 年以來，熊市平均持續 391 天，平均跌幅為 35.6%。

即使美股一直在波動，但債市的波動相對更糟。

美銀美林的美國債市期權波動率估計指數飆升至 2020 年 3 月以來的最高水平，因為美債指數可望創下史上最大年度跌幅。相較之下，俗稱「華爾街恐慌指數」的 Cboe 波動率指數，一直未能達到 3 月的高點。

一些投資人認為，美股動盪將持續到債市平靜下來。

Tallbacken Capital Advisors CEO 波維斯 (Michael Purves) 表示：「一旦度過債市的激烈震盪期，就會進入一個對股票而言更易於交易的底部，這是一種很好的情況。」

美國利率飆升、經濟相對強勁，以及投資人在金融市場波動加劇的情況下尋求避風港，這些都提振了美元，進而損害了其他全球貨幣。

本季美元兌一籃子貨幣上漲約 7%，接近 2002 年 5 月以來的最高水平。美元的強勢使得日本央行通過干預來支撐日元，同時也給美國企業帶來了獲利衝擊。

Cresset Capital 投資長阿比林 (Jack Ablin) 在報告中表示：「投資客正在努力應對美元持續走強和利率大幅上升的雙重威脅。」

第 3 季財報可能會是市場的另一個障礙，因為企業會考慮從美元推動的貨幣利空到供應鏈問題等各方面的問題。

Refinitiv IBES 的數據顯示，分析師對第 3 季獲利成長的看法變得更加悲觀，普遍預期從 8 月的 7.2% 降至 4.6%。這僅比史上報告期前下降 2.2 個百分點的中值略差，但聯邦快遞 (FDX-US) 和福特 (F-US) 等公司的預警暗示，可能會出現更多痛苦。

但歷史教科書可能會給疲倦的股票投資人帶來一些希望。根據《股票交易員年鑑》(Stock Trader"s Almanac)，從歷史上看，第 4 季是美股回報率最高的時期，標普 500 指數自 1949 年以來平均上漲 4.2%。