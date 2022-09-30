美銀砍蘋果評級壓垮科技股 標普近1/5成分股觸及52周低點

在蘋果 (AAPL-US) 遭美銀下調評級後重挫近 5%，許多大型科技股周四 (29 日) 也受嚴重拖累。

市值 2.275 兆美元的蘋果周四大跌 7.36 美元或 4.91%，收每股 142.48 美元。在大型科技股領跌下，S&P 500 指數周四下跌 2.11%，近 1/5 成分股刷新 52 周低點。

以科技股加權的那斯達克綜合指數周二和周三上漲，但該買盤是美股經歷疫情期以來最糟糕的 2 周後出現的，現在下跌趨勢又回來了，那斯達克綜合指數周四下跌 2.8%，創 9 月 13 日以來最大單日跌幅。

美銀分析師 Wamsi Mohan 帶領的團隊將蘋果股票評級自「買進」下調至「中性」，偏離 FactSet 調查的大多數分析師抱持的「買進」觀點。該分析團隊指出幾個風險，包括本月甫發行的 iPhone 14 購買周期疲弱。一天前報導指出，蘋果已取消下半年 iPhone 增產 600 萬部的計畫。

蘋果目前股價較 2021 年底下跌 20%，而那斯達克指數同期下跌 31%。

在 S&P 500 市值前 5 大的大型科技股中，微軟 (MSFT-US) 相對抗跌，周四僅下跌約 1.5%，但股價仍觸及 52 周低點。谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.6%，臉書母公司 Meta Platforms (META-US) 下跌 3.7%，亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.7%，而特斯拉 (TSLA-US) 大跌 6.8%，均觸及 52 周低點。上回觸及 52 周低點是在 5 月 24 日。

周二觸及 52 周低點的 96 家公司中，有 21 家不是屬於 S&P 500 指數的科技板塊，就是屬於科技股常見落在的通訊服務板塊，如亞馬遜或 AT&T (T-US) 等。

其他周四觸及 52 周低點、市值在 500 億美元或以上的科技股包括：Nvidia (NVDA-US)、博通 (AVGO-US)、甲骨文 (ORCL-US)、高通 (QCOM-US)、英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US)，以及 Lam Research (LRCX-US)。

其他以成長為導向的較小型科技股也經歷黯淡的一天，包括加密貨幣交易平台 Coinbase (COIN-US) 在富國銀行給予「減持」評級後重挫近 8%。Shopify (SHOP-US) 大跌 8.45%、電動車 Rivian (RIVN-US) 下挫 7.9%，以及電玩遊戲開發商 Roblox (RBLX-US) 下跌約 7%。