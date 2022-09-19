本世紀最長「上市荒」 美國科技股IPO市場低迷

自年初以來股市低迷，導致美股出現本世紀最長科技股「上市荒」，縱然其他產業出現初步復甦跡象，專家仍對科技股首度公開發行股票（IPO）市場回升持謹慎態度。

倫敦金融時報（FT）報導，摩根士丹利科技股資本市場團隊的研究顯示，截至本周三（21 日），科技股 IPO 規模未超過 5,000 萬美元的天數，將達到 238 天，打破 2008 年金融危機、2000 年代初網路泡沫破滅的紀錄。

市場研究機構 Dealogic 的數據顯示，今年以來，美股整體 IPO 籌資規模僅 70 億美元，較去年同期銳減 94%。

美國聯準會（Fed）大舉升息以壓制通膨的做法，引發美股震盪。利率上升衝擊股價，並導致投資人害怕經濟陷入衰退。

SVB Securities 科技股資本市場部門主管 Matt Walsh 說：「目前市場出現巨大不確定性，而不確定性恰恰是 IPO 市場的敵人。」他預料，年底前少數公司仍可能嘗試上市，但多數企業可能已將上市計畫延至明年。

律師事務所 Davis Polk 合夥人 Nicole Brookshire 也表示，財報欠佳等因素可能重創新創科技公司展望，許多公司正感受到宏觀經濟逆風的影響。

去年美國 IPO 市場的規模刷新歷史紀錄，成長型科技股主宰 IPO 市場，且部分企業股價隨美股大漲，但今年卻淪為遭遇沉重賣壓。

以科技股為主的那斯達克綜合指數，今年來已下跌近 28%，而標普 500 指數的跌幅略高於 19%。追踪過去兩年上市美企的 Renaissance IPO 指數，則重摔逾 45%。