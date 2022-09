〈英特爾創新日〉明年PC市況可望優於今年 定價關鍵為性價比

面對全球經濟景氣下行,英特爾 (INTC-US) 再推出第 13 代處理器新品,其中,定價與前一代變動不大,高階版本更比競爭對手便宜,對於這次定價策略,英特爾 PC 客戶運算事業群副總裁暨桌上型電腦、工作站和遊戲業務總經理高嵩 (Sam Gao) 表示,產品競爭力定位、性價比都是考量關鍵,至於市況,PC 在今年基期下,明年可望優於今年。

高嵩表示,上半年整體 PC 市況轉變是產業公認的事實,不可諱言對客戶、庫存、產品都有一定程度的影響,英特爾第二季財報也反映相關狀況,在經過庫存調整後,英特爾會持續與協力廠商合作,即時、精確提供市場所需要的產品。

高嵩說,今年 PC 市況確實較去年下滑,但在經歷今年收縮後,預期整體市況也將進行調整,在今年較低的基期下,明年可望成長,成長幅度、速度則還需觀察,他也補充,現階段全球 6 億台 PC 產品已使用超過 4 年,更新換代需求仍是 PC 產業可期的動能。

高嵩也分享英特爾對新世代桌上型電腦 (Modern Desktop) 展望,認為桌機有四大特點,包含體驗提升 (know&enhance me)、效能 (emanate power)、服務延續 (work when i"m not here)、靈活算力提升 (grow with me) 等,產品除傳統型,還包含 AIO 個人工作站、迷你電腦等,目前正與合作夥伴規劃開發新產品。

值得關注的是,英特爾第二季意外虧損,並傳出 10 月會再調漲處理器價格,因此,這次新品訂價也成為外界關注焦點,不過除主流 i5 系列起售價較上一代小幅調高外,i7、i9 系列變動則不大。

高嵩說,定價參考客戶反饋、業界不同廠商的狀況、產品定位,也有考量市場通膨、成本上漲,但他認為第 13 代產品非常具有競爭力,將能使更多用戶能體驗到產品優越性。