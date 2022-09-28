〈英特爾創新日〉明年PC市況可望優於今年 定價關鍵為性價比

面對全球經濟景氣下行，英特爾 (INTC-US) 再推出第 13 代處理器新品，其中，定價與前一代變動不大，高階版本更比競爭對手便宜，對於這次定價策略，英特爾 PC 客戶運算事業群副總裁暨桌上型電腦、工作站和遊戲業務總經理高嵩 (Sam Gao) 表示，產品競爭力定位、性價比都是考量關鍵，至於市況，PC 在今年基期下，明年可望優於今年。

高嵩表示，上半年整體 PC 市況轉變是產業公認的事實，不可諱言對客戶、庫存、產品都有一定程度的影響，英特爾第二季財報也反映相關狀況，在經過庫存調整後，英特爾會持續與協力廠商合作，即時、精確提供市場所需要的產品。

高嵩說，今年 PC 市況確實較去年下滑，但在經歷今年收縮後，預期整體市況也將進行調整，在今年較低的基期下，明年可望成長，成長幅度、速度則還需觀察，他也補充，現階段全球 6 億台 PC 產品已使用超過 4 年，更新換代需求仍是 PC 產業可期的動能。

高嵩也分享英特爾對新世代桌上型電腦 (Modern Desktop) 展望，認為桌機有四大特點，包含體驗提升 (know&enhance me)、效能 (emanate power)、服務延續 (work when i"m not here)、靈活算力提升 (grow with me) 等，產品除傳統型，還包含 AIO 個人工作站、迷你電腦等，目前正與合作夥伴規劃開發新產品。

值得關注的是，英特爾第二季意外虧損，並傳出 10 月會再調漲處理器價格，因此，這次新品訂價也成為外界關注焦點，不過除主流 i5 系列起售價較上一代小幅調高外，i7、i9 系列變動則不大。

高嵩說，定價參考客戶反饋、業界不同廠商的狀況、產品定位，也有考量市場通膨、成本上漲，但他認為第 13 代產品非常具有競爭力，將能使更多用戶能體驗到產品優越性。