盧布2025年飆升40%登全球最強貨幣！俄羅斯央行高利率與資本管制成關鍵

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-07 22:00

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盧布2025年飆升40%登全球最強貨幣。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，市場觀察家指出，盧布升值的主因並非外資看好俄國經濟前景，而是俄羅斯政府嚴格實施資本管制、緊縮政策，以及美元匯率走弱所共同驅動。

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富國銀行 (WFC-US) 外匯策略師 Brendan McKenna 指出三大因素，包括高利率政策、加強外匯限制，以及俄烏和平前景。

根據 Renaissance Capital 經濟學家 Andrei Melaschenko 分析，2025 年初俄羅斯出現耐久性商品庫存過剩，如消費性電子、汽車與卡車，這些商品多在 2024 年下半年為避免進口稅調漲而提前進貨。由於內需低迷，進口商減少購買外幣，盧布因此受到支撐。

此外，俄羅斯出口商也被規定須將部分外幣收入兌換為盧布。石油業尤為關鍵，根據俄羅斯央行（CBR），2025 年 1 至 4 月大型出口商外匯兌換總額達 425 億美元，較前四個月成長近 6%。

美國約翰霍普金斯大學教授 Steve Hanke 指出，俄羅斯央行貨幣供應年增率從 2023 年 8 月的 23.9%，降至 2025 年初的負 1.19%，這項緊縮政策有效限制市場上的盧布供應，進一步支撐其匯率。

分析師指出，美國總統川普再次當選後，市場對俄烏和平的期待上升，儘管仍有資本管制，部分國際資金已開始回流盧布資產，成為盧布升值的另一助力。

盧布的漲勢能否持續？

儘管盧布目前表現強勁，但分析師警告此趨勢可能難以維持。Melaschenko 表示，盧布已接近高點，未來恐有貶值壓力，主因是俄國主要出口資源石油價格大幅下跌，恐影響未來外匯收入。

McKenna 指出，若俄烏達成和平協議，資本管制與高利率措施將可能解除，使支撐盧布的政策消失，導致匯率出現快速拋售風險。

在盧布升值與油價下跌的雙重壓力下，俄國出口商利潤受到擠壓，政府財政收入也大幅減少。俄國政府財政對原油價格波動高度敏感，石油和天然氣收入將佔 2024 年聯邦收入的 30% 左右。

芬蘭銀行經濟學家 Heli Simola 指出，俄國財政部已開始動用國家福利基金支應開支，未來若趨勢持續，非必要支出項目恐遭刪減。

儘管未來盧布可能貶值，分析師強調俄羅斯與全球市場隔離的狀態使其貿易競爭力無法顯著改善。