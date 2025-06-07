叫車也可以用加密貨幣付款！Uber表示未來「肯定會接受」
鉅亨網編譯莊閔棻
叫車平台 Uber (UBER-US) 計劃擴展其支付選項，稱未來將整合比特幣（Bitcoin）及其他加密貨幣作為付款方式。
Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 近日接受媒體訪問時明確表示，公司未來「肯定會接受」加密貨幣付款，目的是提升全球乘客、司機和合作夥伴的交易便利與選擇彈性。
Khosrowshahi 表示，Uber 目前已支援信用卡、PayPal、Venmo 及 Apple Pay 等多種數位支付方式，整合加密貨幣是支付策略上的「自然發展」。
不過，Khosrowshahi 也特別強調，Uber 並不打算持有或投資任何加密貨幣，重點在於提供更靈活的支付選項，而非參與加密資產市場。
針對推行加密貨幣支付，Uber 正密切追蹤全球各地的加密貨幣監管政策，並積極與業界專家及技術合作夥伴展開合作，解決安全性與合規性挑戰，確保用戶在使用比特幣等數位資產支付時能享有順暢且安心的體驗。
目前 Uber 尚未公開支援加密支付的具體上線時間與幣種清單，但 Khosrowshahi 明確指出，「就像我們接受各國的貨幣一樣，我們會將比特幣等數位資產視為交易貨幣。」
值得注意的是，Uber 或也將在此計劃中推出一款全球領先的加密貨幣錢包應用程式。
Khosrowshahi 在《CNBC》訪談中提到，他對加密貨幣重塑全球經濟與支付系統的潛力充滿信心。這項整合計畫並非短期促銷活動，而是 Uber 長期數位支付戰略的重要一環，將進一步優化 Uber 與 Uber Eats 用戶的交易流程。
Uber 並非唯一進軍加密支付領域的企業。近期特斯拉 (TSLA-US) 也宣布接受比特幣作為支付方式，並重金投資加密資產；萬事達卡 (MA-US) 也允許商家透過其網路使用指定加密貨幣交易。
隨著更多國際企業進入，加密貨幣正在從投機工具轉化為實際支付應用。Uber 的策略佈局，顯示其致力於成為未來支付科技的領航者。
- 換匯免等！14幣種皆享優匯>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Uber評估是否導入穩定幣 以降低全球資金轉移成本
- 為何不收購Uber？馬斯克：不需要 特斯拉有龐大潛在自駕車隊 可自建平台
- 攜手Uber！文遠知行、小馬智行股價飆漲 無人駕駛網約計程車在望
- Momenta攜手Uber推廣Robotaxi 專家：複製特斯拉路線 馬斯克3年前的「天馬行空」成真
下一篇