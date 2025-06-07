叫車也可以用加密貨幣付款！Uber表示未來「肯定會接受」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-07 22:30

‌



叫車平台 Uber (UBER-US) 計劃擴展其支付選項，稱未來將整合比特幣（Bitcoin）及其他加密貨幣作為付款方式。

Uber表示未來「肯定會接受」用加密貨幣付款。(圖：Shutterstock)

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 近日接受媒體訪問時明確表示，公司未來「肯定會接受」加密貨幣付款，目的是提升全球乘客、司機和合作夥伴的交易便利與選擇彈性。

‌



Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 稱未來「肯定會接受」加密貨幣付款。 (圖：REUTERS/TPG)

Khosrowshahi 表示，Uber 目前已支援信用卡、PayPal、Venmo 及 Apple Pay 等多種數位支付方式，整合加密貨幣是支付策略上的「自然發展」。

不過，Khosrowshahi 也特別強調，Uber 並不打算持有或投資任何加密貨幣，重點在於提供更靈活的支付選項，而非參與加密資產市場。

針對推行加密貨幣支付，Uber 正密切追蹤全球各地的加密貨幣監管政策，並積極與業界專家及技術合作夥伴展開合作，解決安全性與合規性挑戰，確保用戶在使用比特幣等數位資產支付時能享有順暢且安心的體驗。

目前 Uber 尚未公開支援加密支付的具體上線時間與幣種清單，但 Khosrowshahi 明確指出，「就像我們接受各國的貨幣一樣，我們會將比特幣等數位資產視為交易貨幣。」

值得注意的是，Uber 或也將在此計劃中推出一款全球領先的加密貨幣錢包應用程式。

Khosrowshahi 在《CNBC》訪談中提到，他對加密貨幣重塑全球經濟與支付系統的潛力充滿信心。這項整合計畫並非短期促銷活動，而是 Uber 長期數位支付戰略的重要一環，將進一步優化 Uber 與 Uber Eats 用戶的交易流程。