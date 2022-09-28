央行：兩岸緊張或美大幅升息導致資金逃離 都不會進行外匯管制

中央銀行總裁楊金龍昨 (27) 日在立院談論的外匯管制議題，引發市場關注，為避免外界誤解，央行今 (28) 日晚間發布新聞稿強調，不論是兩岸緊張或美國大幅升息，導致資金短期內大量流出，央行都不會採行外匯管制措施。

國民黨立委曾銘宗昨天質詢時問，假設兩岸緊張或美國大幅升息，假設外資因此在短期內撤出 1000 億美元，央行如何因應等議題；楊金龍答詢時說，對於資金流出，央行目前因應措施都非常好，但若真的發生資金大舉撤離，也會思考是否採取資本管制，此番言論引發市場高度關注。

央行表示，今年以來美國升息引發國際股市大跌，外資賣超台股並將資金匯出，但目前外匯市場運作仍相當順暢穩定，即便未來美國再升息引發資金撤離，央行仍有足夠能力因應外匯市場波動。

而在兩岸情勢部分，央行說，即便是 1995 年台海飛彈危機與今年 8 月初中國軍演，台灣從未實施外匯管制，透過外匯管理措施，就能維持金融市場穩定。

至於立委質詢提出的「假設兩岸緊張或美國大幅升息，出現短期外資大量撤出情形」，央行強調，如果發生兩岸關係緊張或是美國大幅升息，央行也不會採行外匯管制措施。

央行表示，截至今年 6 月底，我外匯存底有 5490 億美元，外幣流動性更高達 6914 億美元；我國國際收支健全，對外貿易均呈順差，且外債極低；加上國人持有外匯存款約 2700 多億美元及海外淨資產 8000 多億美元，這些資源足以因應國際資本大幅移動。

央行舉例，1997 年亞洲金融風暴及 2008 年至 2012 年全球金融危機、歐債危機等國際重大事件，央行均透過彈性有效之貨幣政策及外匯管理措施，穩定市場，讓台灣安然度過危機。