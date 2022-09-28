〈英特爾創新日〉英特爾仍尋求贏回蘋果晶片業務

英特爾高層週二 (27 日) 在 Intel Innovation 2022 活動中表示，儘管蘋果自家處理器「Apple Silicon ) M 系列取得了成功，但它仍可以贏回蘋果業務。

自從蘋果推出自家設計晶片 M 系列後，蘋果就加速「去英特爾」進程，目前蘋果旗下 Mac 產品大多已經擺脫英特爾晶片，除了 2018 年 Mac mini 和 2019 年 Mac Pro 還採用英特爾處理器外。

蘋果電腦大抵都採用自家設計晶片 M 系列運作 (圖片：AFP)

More Than Moore 分析師 Ian Cutress 推文指出，英特爾客戶運算集團執行副總裁 Michelle Johnston Holthaus 在 Intel Innovation 2022 活動中提到，

英特爾永遠不會停止嘗試讓蘋果再次成為客戶，英特爾希望每個人都擁有高性能。

Holthaus 的評論並非英特爾高層首度對蘋果公開喊話。英特爾執行長 Pat Gelsinger 去年 10 月受訪就曾表示希望贏回蘋果青睞，但英特爾首先要做的是產品性能要比蘋果更好。

Gelsinger 指出：「蘋果認為自己可以做一個比我們更好的晶片，而且他們做得很好，所以我必須創造一個比他們做的更好的晶片。」

目前對於多數果迷來說，購買英特爾處理器版本的 Mac 並非明智之舉，因為這些 Mac 採用的英特爾處理器是較​​舊的型號，意味著這些電腦運算處理能力落後。

英特爾處理器版本的 Mac 在繁重工作運算下，散熱差異盡顯， 比蘋果自家晶片版的 Mac 機身溫度更高，而且這些電腦無法使用 macOS Monterey 的一些功能，例如 FaceTime 「人像」模式、結合 AI 技術的「Live Text」等。

英特爾積極布局晶圓自製與代工計畫，與台積電競爭與合作的關係引起各界關注，但隨著英特爾持續過大其晶圓代工服務業務，蘋果總是有機會使用英特爾來生產，英特爾 2021 年底曾試圖像蘋果尋求潛在晶片生產合作關係。

英特爾 (INTC-US) 週二下滑 0.30% 至每股 26.89 美元。台積電 ADR (TSM-US) 收紅 0.03% 至每股 73.03 美元。