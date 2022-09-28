〈英特爾創新日〉Open House攜十家廠商 秀第13代處理器新品

英特爾 (INTC-US) 今 (28) 日舉行 Open House 2022，攜手宏碁 (2353-TW)、華碩(2357-TW)、技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW)、華擎(3515-TW)、映泰(2399-TW) 等 10 家協力夥伴，共同展示第 13 代 Intel Core 桌上型處理器、Z790 晶片組主機板，共同備戰年底換機商機。

英特爾在 27 日 Intel Innovation 2022 活動中，發表代號為 Raptor Lake 的第 13 代 Intel Core 桌上型電腦處理器系列新品，今日也在台灣舉辦 Open House 活動，英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧說，台灣是全球桌機重鎮，自 2018 年已連續五年舉行 Open House，未來將繼續攜手生態圈夥伴，將產品帶到全世界。

英特爾本次 Open House 除攜手台廠宏碁、華碩、技嘉、微星、華擎、映泰等，也包含戴爾 (DELL-US) 集團旗下 Alienware、惠普 (HPQ-US)、聯想 (Lenovo)、微軟 (MSFT-US) 等代表均出席站台，並釋出合作新品，此外，最新款的 Intel Arc 系列顯示卡也首次在台展出。

英特爾 PC 客戶運算事業群副總裁暨桌上型電腦、工作站和遊戲業務總經理高嵩 (Sam Gao) 表示，第 13 代 Intel Core 桌上型處理器由 i9-13900K 領銜，最多可達 8 個效能核心、16 個效率核心，可望提升遊戲玩家、創作者、商務人士等使用體驗。

宏碁今日就宣布推出搭載全新第 13 代 Intel Core 處理器的 Predator Orion 7000 系列電競桌機，戴爾旗下 Alienware 也在今日推出全新升級的 Aurora R15 旗艦級電競專用桌上型電腦。

主板方面，微星在台灣時間 28 日凌晨也舉行線上新品首映會，發布第 13 代 Intel Core 處理器的 Z790 晶片全系列主機板，包括 MEG、MPG、MAG、PRO 系列，技嘉也推出全新 Z790 AORUS 系列電競主機板。