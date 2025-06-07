WWDC 2025預期亮點：iOS 26設計大改、AirPods翻譯功能、蘋果AI或令人失望

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-07 21:30

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蘋果 (AAPL-US) 年度開發者大會（WWDC 2025）將於美東時間周一（9 日）午後 1 點（台灣時間 6 月 10 日凌晨 1 點）正式舉行。近年來，市場對蘋果的 Vision Pro 頭戴設備與「蘋果 AI」抱有極高期待，但今年話題熱度明顯降溫，氣氛較為冷靜。

蘋果年度開發者大會（WWDC 2025）即將到來。(圖：Shutterstock)

不過，蘋果每年例行的軟體系統更新依然是全球消費電子業界無法忽視的重要盛事，牽動著全球用戶和開發者的目光。從目前曝光的消息來看，今年 WWDC 依然藏有不少亮點，值得期待。

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iOS 迎來重大設計革命

今年，蘋果再次帶來全面視覺革新。根據爆料，新版 iOS 及其他蘋果系統將借鏡 Vision Pro 頭戴裝置 VisionOS 的視覺元素，對圖示、選單、應用程式、視窗和系統按鈕的樣式進行全面更新。

這代表，新系統將採用半透明面板、圓角圓形圖標及層次分明的 3D 陰影效果，界面更具未來感與質感。

這不只是設計美學升級，更是蘋果統一多平台系統體驗的關鍵，讓手機 iOS、平板 iPadOS、電腦 macOS 及車載系統 CarPlay 都能享有一致的操作邏輯與視覺語言。

值得注意的是，蘋果將改用「年份」取代傳統版本號命名，例如 iOS 將稱為 iOS 26，而非過去的 iOS 19，方便用戶直觀理解更新時序。

AirPods 新增即時口譯功能

令人更期待的是，傳 AirPods 將新增「即時口譯」功能，依托於 iOS 26 系統，實現跨語言即時溝通，讓用戶戴著 AirPods 可在不同語言間無縫對話。

例如，講英語的用戶聽到西班牙語時，手機會即時翻譯成英語並透過耳機播放；反之，該用戶說英語也會被翻譯成西班牙語並播放給對方。

這項雙向翻譯功能大幅打破語言障礙，提升跨文化交流便利性。然而，支持語言種類和流暢度有待蘋果正式發布，依靠成熟的 AI 翻譯技術，預計將掀起新一波熱潮。

此外，AirPods 還可能新增頭部動作控制及入睡自動暫停音樂等智慧化功能，提升使用體驗。

蘋果 AI 可能令人失望

知名爆料人馬克 · 古爾曼（Mark Gurman）指出，今年 WWDC 不太可能成為蘋果 AI 轉折點，蘋果在 AI 領域仍須打一場翻身仗。公司內部人士甚至認為，如果單從 AI 的角度來看，今年的大會可能會令人失望。

但值得注意的是，傳蘋果將首次開放一款小型端側 AI 模型（約 30 億參數）供第三方開發者使用。

也有消息稱，蘋果健康應用、翻譯軟體、Safari 瀏覽器等也將整合 AI 功能，提供個性化健康建議、智慧操作及優化電池管理和快捷指令，強調實用性而非炒作。

同時公司也會將重新設計的翻譯應用，和 Safari 等軟體中的現有功能重新包裝為「AI 驅動」特性。另外還有一些涉及 AI 的作業系統更新，例如 AI 驅動的電池管理和快速指令等。

過去一年，蘋果 AI 進展較為保守，去年 WWDC 宣布多項 AI 功能未如期落地，最新版 Siri 語音助手亦因技術瓶頸延後推出。

新遊戲應用強化 Apple Arcade 生態

據傳，今年 WWDC 還將推出全新專屬遊戲應用，整合遊戲成就、排行榜與社交互動，提升蘋果遊戲生態活力。

該應用類似微軟微軟 (MSFT-US) Xbox 遊戲啟動器，旨在打造一站式遊戲平台，支持 Apple Arcade 訂閱服務，並便利用戶發現與管理 App Store 遊戲。

今年 WWDC 硬體新品機率低

雖然蘋果歷年 WWDC 常有「One More Thing」硬體驚喜，但今年推出重大硬體新品的可能性不大。

而從各條產品線的開發進度來看，蘋果的確也沒有準備好的重大新品。自去年 10 月以來，大多數 Mac 機型已完成更新，僅剩仍搭載 M2 Ultra 晶片的高階 Mac Pro 工作站，但是否採用 M3 Ultra 晶片仍未確定。

AirTag 2 是傳聞中的新品，但是否在 WWDC 亮相或僅低調發布仍未知。