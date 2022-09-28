〈英特爾創新日〉揭露先進製程進度 Intel 18A測試晶片今年底前試產

英特爾 (INTC-US)2022 Intel Innovation 大會在台灣時間 28 日凌晨 0 時登場，執行長基辛格(Pat Gelsinger) 在會中揭露先進製程發展新進度，他表示，Intel 18A 測試晶片正在設計中，今年底前將試產。

基辛格指出，英特爾先進製程進度順利，甚至超乎預期，再度重申將在 4 年內推出 5 個先進製程世代，包括 Intel 7、Intel 4、Intel 3、Intel 20A 及 Intel 18A。

基辛格也透露，Intel 18A 製程 PDK(流程設計套件)0.3 版本測試晶片，正在設計中，測試晶片年底前就可望試產。

基辛格並說，將持續增加產能以滿足客戶需求，包括在美國亞利桑那州、俄亥俄州的擴產計畫都在推進中，雖然產業短期遭遇景氣放緩逆風，但英特爾目標放眼長期發展，要在未來 4-5 年取得產業領導地位。

基辛格今年以來，多次在公開場合中表示，先進製程進度優於預期，今年 3 月時也說「Intel 18A 已找到客戶」；且在台積電 (2330-TW)(TSM-US)4 月 14 日法說會宣布 2 奈米製程將於 2025 年登場前數日，英特爾就先透露 18A 製程節點將於 2024 年下半年投產，比預定時程 2025 年提前幾個月，持續以先進製程技術叫陣台積電。

就目前英特爾釋出的計劃來看，下半年將量產 Intel 4，明年 Intel 3，2024 年初 Intel 20A，並於同年量產 Intel 18A 製程。台積電則是下半年量產 3 奈米，N3E 製程將於 3 奈米量產一年後推出，2 奈米於 2025 年問世。

