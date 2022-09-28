〈科學園區營運成果〉下半年仍將優於上半年 上修全年營業額至4.05兆元

國科會今 (28) 日公布上半年三大科學園區營運結果，展望下半年，國科會主委吳政忠坦言，全球通膨、升息、俄烏戰爭等都是影響下半年的不確定因素，必須「戰戰兢兢」，但台灣廠商多走在產業前端，且下半年營業額高於上半年的大趨勢方向不變，預期今年營業額仍將突破 4 兆元，上看 4.05 兆元。

國科會前一次預估今年三大園區營業額將達 4.04 兆元、年增 8.65%，但隨著上半年營業額首度突破 2 兆元大關後，國科會小幅上修今年全年營業額展望，三大園區中，中科預估今年營業額將達 1.1 兆元，南科也力拚再破兆元大關。

吳政忠說，全球通膨、升息、俄烏戰爭確實對下半年全球景氣帶來下行風險，不過考量多數訂單在半年前就已敲定，認為近期全球經濟下行趨勢，對未來半年的影響不會那麼大，不過隨著疫情影響邁入第二年，預期未來經濟走向將與前幾年有很大的變化，仍要密切關注。

回顧去年，三大科學園區營業額達到 3.71 兆元，寫下歷史新高，吳政忠說，半導體產業貢獻最多，反映台灣在高階製程坐穩領先地位、走在世界的前端，面對近期半導體晶片面臨下行風險，他則認為短期的修正並非壞事，反而有助其他產業成長，希望未來台灣是以半導體為核心，向外壯大精準健康、汽車等領域發展，讓產業均衡性更好。

媒體也詢問，近期三大園區是否有廠商暫緩投資，對此，吳政忠說，目前並未有相關消息出現，廠商仍依進度持續投資。

至於美國釋出晶片投資法案，廣邀韓國、台灣廠商赴美投資，吳政忠說，台灣是全世界半導體高階製造、產業生態圈最好的地方，這樣的優勢也並非單一家公司而是整體產業鏈，現階段認為台灣最需補強的是人才培育。