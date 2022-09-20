長虹內科購地 創全台科學園區新紀錄

長虹建設 (5534.TW) 多年來在內湖興建的高端廠辦大樓，累積許多企業級「虹粉」，包括內湖洲子街整棟「長虹新世紀」廠辦大樓以新台幣 64.2 億元售予中華郵政，「長虹新世代科技大樓」被萬海集團以 37.7 億元打包 A、B 兩棟，「長虹新銳科技大樓」以 15.76 億元被台灣立訊精密收購，「長虹豐匯商業科技大樓」近期以 30.68 億元整棟被領航家投資興業公司買下。而公開資訊觀測站顯示，記憶體大廠威剛科技再度買下「長虹雲端科技大樓」一個樓層，自去年 4 月已陸續買進 14 個樓層，威剛及其大股東合計成交近 50 億元。

長虹建設 (5534.TW) 近年在內湖整棟銷售累計達五棟廠辦大樓，幾乎被買光更是票房保證，成交金額近 200 億元；其中「長虹新世紀」大樓拆算後每坪近 65 萬元，「長虹雲端科技大樓」頂樓 30 樓，實價登錄顯示每坪成交達 50.6 萬元，買家為威剛科技大股東兆隆投資，已改寫區域銷售紀錄。

全台廠辦行情以台北市內湖科學園區最高，其中以西湖段最貴，扮演領頭羊地位，廠辦每坪七十至八十幾萬元，7 月間中國人壽更豪擲 83.5 億元，標下「精美電腦大樓」，每坪成交價達 86 萬元，刷新西湖段廠辦最高成交單價紀錄。9 月 6 日長虹建設再度出手搶地，大手筆以 19.8 億元，卡位洲子街的西湖段四小段，土地面積約 694.05 坪，每坪取得價格達 285 萬元，未來興建完工將成為內湖科學園區廠辦的地王。

「京華廣場」將帶動新東區繁華

北市商辦供不應求下，原京華城舊址，未來將華麗轉身為頂級商辦園區「京華廣場」，預計興建四棟大樓，為地上 19 層、地下七層，土地面積約 5,000 坪，可容納約 1 萬人，沈慶京表示，京華廣場將朝 ESG 永續發展建築規劃，並承襲陶朱隱園高樓層種樹理念，帶動天下公益的精神，整個園區占地近 5,000 坪，四棟建築皆採高樓層種樹、吸碳抗暖為核心理念，在每一個層樓陽台種植喬木、灌木及於中庭上方分別設置三座 SKY PARK 綠化浮島花園，除有效吸碳固碳，來抵銷市中心的高排碳量，還能為悶熱的城市帶來降溫效果。

基地位在台北市東、西區門戶計畫的中心十字軸線上，加上信義計畫區發展外移向北延伸，結合敦化南京商圈，形成南北縱軸商業線，在租金行情持續緩升下，若以信義計畫區最高租金每坪約 5,000 元來看，「京華廣場」租金每坪應在 3,000-3,500 元，完工後將帶動台北市八德路整體的繁華。

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