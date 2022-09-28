〈科學園區營運成果〉上半年營業額首破2兆元、年增近2成 創新高

國科會今 (28) 日公布今年上半年三大科學園區營運成果，受惠後疫情時代消費反彈、AIoT、5G、高效能運算 (HPC) 等新興應用驅動半導體產業發展下，上半年三大科學園區營業額首度突破 2 兆元，達 2 兆 490 億元、年增 19.63%，貿易額約 2 兆 1744 兆元、年增 22.63 %，就業人數也增加到 31.38 萬人，均創下歷年同期新高紀錄。

國科會表示，三大科學園區上半年營運皆呈現雙位數成長，反映科學園區持續發揮半導體上中下游產業聚落優勢、資通訊產業表現亮眼，其中，南科上半年營業額達 6521 億元、年增 34.17%，竹科、中科營業額也各達 8254 億元、5715 億元，分別年增 10.94%、年增 18.37%。

從六大產業分析，國科會指出，積體電路、電腦及周邊產業成長最為強勁，營業額各達 1.57 兆元、981.97 億元，年增幅各達 28.34%、27.15%，主因是智慧型手機、物聯網、高效能運算、車電、資料中心、遠距傳輸需求強勁所致，其他通訊產業、精密機械產業、生物技術產業也各成長 16.26%、14.18%、6.08%。

光電產業則是六大產業中唯一衰退，上半年營業額下滑至 2460.84 億元，年減 16.08%，國科會說明，主因是去年宅經濟、遠距商機帶動下，基期墊高，加上今年受需求衰退導致面板價格下跌。

國科會也統計今年上半年科學園區進出口額達 1 兆 3150 億元，年增 2.74%，進口額也受惠廠商持續建廠擴產，上半年達 8594 億元、年增 74.28%。

另一方面，因應政府 2050 淨零碳排進程，國科會持續規劃鼓勵減碳績效優良企業，依企業碳排類型今年評選友達 (2409-TW)、中光電 (5371-TW) 為最優勝廠商，其中，友達訂定關鍵供應商在 2030 年前達成減碳 20% 目標，中光電則透過綠色產品設計，估每年可節省約 1514 萬度電。