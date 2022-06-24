嘉義科學園區與馬稠後產業園區 將成嘉義縣經濟翻轉的雙引擎

近年來，隨著海外台商大舉「鮭魚返鄉」，台灣西部各縣市工業區土地價格水漲船高；其中，嘉義縣工業區土地最為低廉，廠商詢問度持續加溫。其中，馬稠後產業園區面積寬廣、地理位置優越，深具發展潛力，堪稱嘉義縣奔向「農工大縣」的重要拼圖。

嘉義縣縣長翁章梁指出，馬稠後產業園區最大的競爭優勢，在於地權單純、鄰近地區設施完善，且交通便利、腹地遼闊，又介於中部科學園區、南部科學園區的中間地帶，因此，馬稠後產業園區將以輔助中科、嘉科與南科為定位，以引進高產值產業為目標。

交通便利、各項資源完備，可串聯中科、南科

馬稠後產業園區為嘉義縣政府自力開發的產業園區，位於朴子市、鹿草鄉交界，總面積達 429 公頃，鄰近嘉義縣縣治，周遭生活機能相當完整，與高鐵嘉義站、國道 1 號與台 82 線快速道路，僅有幾分鐘車程，離國道 3 號、西濱快速道路、水上機場、布袋商港亦不遠，海、陸、空交通四通八達，往返中科、南科、嘉義縣其他工業區皆便利，有助於產業打造或強化供應鏈。

水、電供應是工業區的兩大生命線，而水、電供應豐沛，亦是企業在馬稠後產業園區設廠的重大利基。嘉義縣境內，有曾文、仁義潭 2 個水庫，且雲林縣的湖山水庫、台南市的烏山頭水庫，皆可支援用水，可確保馬稠後產業園區用水無虞。而在翁章梁縣長的帶領下，嘉義縣漁電共生面積居全國第 2，讓馬稠後產業園區電力供應更穩定。

將成翻轉嘉義縣的重要基石

目前，馬稠後產業園區土地已經過 3 次公告標售，標售率超過 99％，足見企業對產業園區土地需求之殷切。在嘉義縣政府的努力下，馬稠後產業園區的基礎建設已相當完善，除了水電供應無虞，污水處理設備也已完工，企業可安心地打造優質生產基地，無後顧之憂。而且，馬稠後產業園區鄰近太保市、朴子市與長庚醫療專區，消費、教育、醫療機能質量俱佳，有利於企業延攬各類人才。

「馬稠後產業園區」鄰近高鐵特區，成為國際大廠洄流之首選。(圖: 業者提供)

竹科的成功，清華、陽明交通大學是最堅實的後盾。在嘉義縣境內，就有嘉義大學、南華大學、中正大學、長庚科技大學、吳鳳科技大學等數所大專院校，既是馬稠後產業園區企業的人才庫，也是進行產學合作的潛力夥伴。

翁章梁強調，嘉義縣政府視馬稠後園區為「翻轉嘉義縣的重要基石」，規劃核心為「生產、生活、生態」三生並重，預計先發展「智慧型科技綠園區」，再開發「智慧機械園區」、「智慧健康照護科技園區」，以期扮演中科、南科企業擴張版圖的基地，並結合近在咫尺的故宮南院、長庚醫療專區，全力朝雙星產業──生物科技、精緻文化產業重鎮邁進。

公告標售即將展開，企業卡位正是時侯

馬稠後產業園區與中央政府規劃的嘉義科學園區，將是嘉義縣經濟的雙軸心，往北可串聯中科、竹科，往南可連接南科，壯大台灣西部科技廊道的實力與競爭力。除此，馬稠後產業園區、嘉義科學園區還可與嘉義縣境內的民雄、頭橋、朴子、義竹、嘉太、大埔美工業區，與即將動工的中埔公館農場、民雄航太園區，攜手帶動嘉義縣蛻變，為「農工大縣」奠定基石。

馬稠後園區的開發除加快施工腳步外，也會以最快速度配合廠商同步設廠需求，來滿足購地廠商完成建廠營運事宜。馬稠後產業園區近期公告標售即將展開，企業在馬稠後產業園區卡位，正趕上嘉義縣邁向「農工大縣」、振翅起飛前的黃金時刻！