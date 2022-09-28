華新取得義大利鋼廠股權 公平會審議通過

公平會今 (28) 日委員會議通過，華新麗華 (1605-TW)、盧森堡商 Walsin Lihwa Europe SARL、盧森堡商 MEG S.A. 與義大利商 Cogne Acciai Speciali S.p.A.(CAS) 結合案。公平會認為，此結合案對市場無影響，沒有限制競爭的疑慮，因此不禁止此結合案。

華新透過新設公司盧森堡商 Walsin Lihwa Europe SARL，間接持有 CAS 超過三分之一股權，且控制 CAS 的業務經營及人事任免，依法向公平會提出結合申報。

公平會表示，華新與 CAS 均產銷不銹鋼鋼胚、盤元、直棒等產品，具有水平競爭關係，不過不銹鋼鋼胚是不銹鋼盤元 / 直棒的上游主要原料，不銹鋼盤元也是不銹鋼直棒的上游原料，雙方也具有潛在垂直供應關係。

公平會補充，由於 CAS 主要經營歐洲市場，去年沒有銷售產品至台灣，此結合案完成後，華新在既有的不銹鋼鋼胚 / 盤元 / 直棒業務不受影響，在國內還是面臨其他國內外業者競爭。

公平會審議後認為，雙方結合尚無限制競爭的疑慮，依公平法第 13 條第 1 項規定，不禁止其結合。

華新取得 CAS 股權後，看準 CAS 生產高值化特殊鋼種，主要應用在汽車、油氣、航太等，汽車領域比重達 30%，與賓士、BMW 等大廠都有緊密合作，加上年產能約 22 萬噸，除了拓展不銹鋼全球市場外，將藉由 CAS 擴大車用領域。