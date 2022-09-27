〈房產〉上半年全台豪宅交易量兩樣情 台中倍增、新北腰斬

根據市調機構統計，比較 2021 年上半年與 2022 年上半年高價住宅成交量，台中市奪下交易量與年增率雙冠王，反觀新北市成交量近腰斬，爲全台七都之末；總價部分受打炒房、升息及限貸令影響，僅新北市微漲，其餘縣市都走跌。

出現此現象，部分原因來自今年接連升息，房市熱度趨緩，連帶影響高價住宅交易量，尤其自 2021 年底央行祭出第四次性用管制，將高價住宅貸款調降至 4 成，豪宅市場交易熱度也降溫。

《591 實價登錄》統計顯示，今年上半年豪宅交易量仍增加的縣市為台中市，2022 年上半年交易件數共 501 戶，與去年相比成長 41%，拿下交易量與年增率雙冠王，而總價部分則下滑至 6800 萬元、年減 13%。

根據實價登錄揭露顯示，台中今年上半年由於推案量大帶動交易增加，其中由北屯預售屋「雙橡園 2925」共 55 筆成交量，獲得台中上半年最熱門豪宅；有別於以往豪宅集中在七期的印象，台中近幾年在房價大漲之下，成交總價也意外變得容易突破豪宅門檻。以總價來看，還是由西屯七期「大陸寶格」34 樓戶以 1.6 億元成交，爲台中上半年最高價住宅大樓。

豪宅交易量與台中同樣維持正成長的還有高雄市，今年上半年與去年相比微增 3%、共 134 筆；總價部分則由 8000 萬元下滑至 6800 萬元。由於高雄 2021 年上半年有多筆老透天交易，推估應是高雄可供開發的大面積素地稀少，買方看上老透天因土地持分大、具開發前景而購入。根據實價登錄顯示，高雄今年上半年熱門豪宅由鼓山區「御皇苑」奪得，總價部分同樣也由皇苑建設「皇苑世紀館」27 樓戶以 1.4 億元拔得頭籌。

台北市今年上半年共 372 筆交易件數也被台中市超車，總價部分更是跌破億元，下降至 9372 萬元，年減 7%。台北市今年上半年熱門豪宅由大同區預售屋「大承」奪下，共 30 筆交易揭露；以總價來看，則由中正區「潤泰松濤苑」11 樓戶以 8.2 億元居冠，買方一次打包 7 個車位，光車位就要價近 2000 萬元，且該案目前揭露交易單價均高於 250 萬元，穩坐「200 萬俱樂部」。

新北市今年上半年的豪宅交易，由去年 233 件跌至 128 件，下滑 45%，不過總價似乎未受限貸令影響，反而從 9094 萬元成長至 9260 萬元，微增 2%。