〈房產〉別再提工料雙漲 台灣營造工程物價指數3年來首見連三跌

根據官方公布的營造工程物價指數顯示，因全球原物料上漲與通膨等因素，造成營造工程物價指數過去兩年大幅飆漲近 2 成，漲勢為近 14 年以來幅度最大、速度最快，不過最近三個月營造工程物價已經轉趨疲軟，已連續三個月出現回檔走勢，是這波造價大漲以來首見。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波房價大幅上揚，與造價快速飆漲有所連動，不過就在全球原物料價格開始疲軟，部分的營造材料價格也開始走跌，出現營造工資價格仍維持高檔，但有些建材成本已經開始修正，這波營建成本大漲推升房價的預期，恐怕會開始退散。

根據行政院主計總處營造工程物價指數統計，從 2020 年 9 月營造工程物價指數突破 110 後，後續就開始一路上揚，今年 5 月創下歷史新高的 132.74，不過短期內隨原物料價格走跌，營造工程物價指數也出現漲不動的現象，甚至連續 3 個月下跌，修正至 130.63。

至於修正幅度較為明顯的，主要落在金屬製品類指數與塑膠製品類指數，其餘包括水泥及其製品類指數、砂石、磚瓦瓷類、油漆塗裝類都維持相對穩定，至於營造工程物價指數的勞務工資類，8 月工資類指數還創下歷史新高的 118.41，工資還處於高檔水準。

曾敬德指出，過去一段時間造價上揚，開發商將成本反映在房價上，購買預售案的消費者也認知全球通膨會導致房價上揚，積極進場帶動一手個案銷售順利，不過現在房價已經充分反映造價與物價上揚等因素，雖然可能影響房價成本的還有地價等因素，不過一旦造價不再上揚，將減少房價持續上漲的動能。