〈房產〉指標豪宅「聯合大於」頂樓戶成交單價改寫今年次高

台北市信義區指標豪宅「聯合大於」，睽違近兩年首度出現交易，今年 5 月間 30 樓頂樓戶，坪數 125.14 坪，以 2.71 億元成交，單價 255.5 萬元，創該社區新高紀錄，也搶進今年豪宅單價亞軍寶座，僅次今年 5 月間「信義聯勤」19 樓戶，每坪成交 260 萬元。

台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄，截至目前為止，今年單價破 200 萬的豪宅交易共 22 筆，總銷達 65.3 億元。其中單價最高的是「信義聯勤」19 樓 260 萬元；居次的是「聯合大於」30 樓 255.5 萬元；第三名為「松濤苑」11 樓 250 萬元。交易量最多的是「潤泰敦峰」，共有 9 筆交易進入今年的 200 萬俱樂部行列。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「聯合大於」是由舊商辦改建的豪宅，共 30 層樓高，19 樓以下是辦公室，20 樓是俱樂部會所，21 樓以上是豪宅，實價揭露以來，每戶都站穩 200 萬元，更不乏現金交易。

目前「聯合大於」所剩戶數不多，上一次交易是 2020 年，也是 30 樓的交易，單價 228 萬，睽違兩年新鄰居以單價 250 萬買下頂樓，創下社區最高價，漲幅達一成。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，「聯合大於」建案主訴求 1500 坪的大基地開發，且四面臨路，戶戶標配景觀陽台。雖然「聯合大於」、「聯合大哲」的區位不在信義計畫區的範圍內，但高樓層可觀賞陽明山的山景與信義計畫區景觀，同時鄰近信義計畫區、捷運市府站、國父紀念館、大巨蛋與松山文創園區，並強調防震安全，是台北市辦公大樓改建的成功案例。

第一建經研究中心副理張菱育指出，以這次新交易的豪宅為例，總金額約 2.7 億元，以豪宅目前最多只能貸款約 4 成，交易貸款金額約 1 億元，若本周央行再升息半碼，豪宅的最低貸款利率將來到 2.225% 左右，以 30 年期，本息平均攤還且無寬限期計算，每個月至少須繳約 38 萬元的房貸，遠超過社會新鮮人一年的薪水。不過對於高端資產族來說，購置這類指標豪宅多半為了長期置產，另一方面也有抗通膨之效，所以遇到稀有釋出的物件，就會不惜出社區高價取得。