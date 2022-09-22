〈房產〉市調：北台灣房市928推案量衝2400億元 年增3.7%

市調機構住展統計，北台灣 2022 年房市 928 檔期推案預估量 2396 億元，較 2021 年同期略增 80 餘億元，年增約 3.7%。住展研發長何世昌表示，今年 928 檔推案量仍不小，但略低於預期，原因是由於 11 月大選投票日逐漸逼近，延推的建案只增不減，導致今年最後一檔檔期驚喜不足。

何世昌指出，雖然今年 928 檔案量持續成長，但成長主因是如「DIAMOND TOWERS 台北之星」等延推案量挹注。然而，未能爆大量的原因也是延推案造成；由於 11 月地方選舉將至，部分建商索性選擇將公開銷售時間續延至選後，例如「都廳大院」繼續沉潛，以至於推案潮不如想像中那麼洶湧。

何世昌認為，今年以來，疫情、打房、升息、選舉、經濟衰退疑慮、第四次台海危機，以及芮氏規模 6 級以上地震等負面消息接踵而至，預料買氣難大幅上升，業者心心念念的遞延性買盤，或許要等到選後才會見到曙光。

今年 928 檔推案量最大的縣市為台北市，案量逼近 1000 億元。不過，北市建案數量並不多，主要是指標案量金額可觀所致，尤其是「DIAMOND TOWERS 台北之星」單一個案就占全市近半案量。

北市 928 檔建案最集中、且新案數量最多的地方是「北投士林科技園區」，預計將開賣的建案如「華固上文林」、「宏普北士科案」、「隆遠心仝聚」、「璞真文學」、「樸園璞開石」等案。今年以來，北士科建案的每坪開價、每坪成交均價都達到三位數，房價水準直追士林天母地區，儼然已成為北投新豪宅區。

今年 928 檔期推案量居次的新北市，今年 928 檔約有 780 幾億元新案開賣，但此檔期推案零星分散於各地，僅三重的二重疏洪道重劃區、二重地區（捷運先嗇宮站一帶），以及土城暫緩發展區等地案量稍多，其餘區域案量均在百億元以下。

由於桃園受疫情等因素影響的延推案多在暑期間公開，住展指出，如青埔特區便是如此，因此桃園 928 檔推案量僅剩約 343 億元。產品的部分，多數建案以二房、三房為大宗，鎖定首購、首換與大台北輕移民。有趣的是，桃園蛋白區推案數比蛋黃區多，蛋白區建案多想拉攏受高房價推擠而來的桃園市區客，而市區建案卻想吸引大台北輕移民。

住展指出，新竹在今年房市 928 檔量能也有限，只約 250 億元，且多集中在竹北菁華重劃區；雖然菁華區供給量稍增，但預期新案成交均價至少從每坪 70 萬元起跳，4、5 字頭的價格已經回不去了。另外，往年推案極少的寶山鄉，今年湧現推案潮，928 檔有數個新案開賣。

資料來源：住展