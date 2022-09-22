〈房產〉得獎率超越同業 太平洋房屋連續5年勇奪金仲獎評審團大獎

第 21 屆金仲獎得獎名單出爐，太平洋房屋共計有 1 間加盟店榮獲不動產經紀業楷模、5 位經紀人員及營業員榮獲金仲獎楷模，其中太平洋房屋台中大雅中科加盟店廖翊凱，更從全台金仲獎楷模中脫穎而出，獲得「年度評審團大獎」殊榮。

「金仲獎」向來被譽為房仲界最高榮譽，有「不動產界奧斯卡獎」之稱，透過全台各縣市房仲公會推薦人選角逐競爭，太平洋房屋今年有多位菁英得獎，從第 17 屆金仲獎開始，已連續 5 屆勇奪僅前五名可獲得的評審團大獎，且得獎率超過同業！足見太平洋房屋服務客戶的用心及品質的提升，締造出許多出類拔萃的房仲菁英楷模。

太平洋房屋 21 屆金仲獎評審團大獎_廖翊凱。(圖：太平洋房屋提供)

今年太平洋房屋獲得金仲獎楷模中，不動產經紀業有 1 店獲獎：太平洋房屋四號公園加盟店；經紀人獎共有 3 人獲獎，有太平洋房屋員林直營店的陳麗枝、太平洋房屋七期惠文加盟店的陳啟信以及太平洋房屋嘉義耐斯加盟店的吳思榮；不動產經紀營業員共有 2 人獲獎：太平洋房屋四號公園加盟店葉柏言、太平洋房屋大雅中科加盟店廖翊凱。

太平洋房屋董事長盧阿水與總經理蕭朝陽一同出席頒獎典禮，祝賀在場所有太平洋房屋的獲獎菁英，董事長盧阿水表示，太平洋房屋在眾多品牌中脫穎而出，連續 5 年都獲得金仲獎最高殊榮的評審團大獎實屬不易，秘訣在於買賣房屋除了用心專業服務客戶之外，總部不斷強化資訊系統、教育訓練，投入 ESG 社會公益及環境保護工作，都是為了讓經紀人與有榮焉並得到客戶的肯定，打造房仲良善文化的品牌價值。