〈房產〉本季看壞房價民眾超越看好 五季以來最高

信義房屋 (9940-TW) 本季針對網友進行網路調查發現，受到台股重挫、央行持續升息等影響，購屋人對於房市信心持續下滑，本季房市信心已經出現看壞比看好更多，看壞比例為五季以來最高，且有 43% 受訪者認為房價已經反映通膨，再漲空間有限。

此調查結果也顯示，21% 受訪者表示，受股市重挫影響自備款資金虧損，35% 則擔心台股大跌反映未來經濟可能衰退。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年股市大漲 3000 點，帶動投資人與大股東身家資產大幅增加，也帶動房市出現一波資金行情，不過今年以來股市高低點相差近 5000 點，投資人不少面臨資產虧損，加上央行連續升息，多少對購屋人心裡產生壓力，雖然通膨壓力揮之不去，但漲多就是最大利空，43% 相對多數的受訪者也認為房價早已反映通膨，再漲有限。

也因此，本季在眾多利空因素匯聚之下，信義房屋調查房市信心並出現看壞的比看好的多，且看壞的比例也是近 5 季調查以來最高的一次。

信義房屋針對官網的使用者進行調查，調查結果顯示，今年第一季市場最樂觀的時候，有高達 62% 的人看漲未來房價，不過隨後緩步收斂，上一季買方對未來房價預期看好、持平與看壞的比例接近，不過這季調查已經是看壞比看好的多，有 36% 看跌未來房價，剩下 28% 看漲未來房價，房市信心出現交叉趨勢，但當前房市信心僅是回到較為平衡的狀態，2020 年第二季疫情爆發當時，看壞的比例甚至一度拉高到 67%。

通膨影響部分，43% 認為房價已經反映通膨，再漲有限，顯示相對多數人雖有感通膨壓力，但也體認到過去一段時間，房價已經充分反映通膨而上揚，通膨恐難再支撐房價持續走揚，但也有 34% 受訪者認為通膨還會讓房價上揚。

至於面對今年跌跌不休的股市，35% 受訪者認為不影響購屋計畫，另外 35% 擔憂股市大跌背後，反應景氣衰退，可能暫時觀望，另外也有 21% 受訪者指出自備款虧損，選擇暫時觀望。

信義房屋此一調查，是從 9 月 15 到 21 日，針對信義房屋官網的網路使用者進行調查，並回收 1207 份樣本資料。