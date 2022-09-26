專家：Fed正犯成立110年來最大錯誤 恐導致嚴重衰退

美國聯準會 (Fed) 上週升息 3 碼，基準利率升至 3% 至 3.25%，創下 2008 年金融海嘯以來新高，並暗示將持續升息，以抑制通膨。美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 批評，Fed 正犯下成立 110 年以來最大錯誤之一，可能導致嚴重衰退。

Siegel 表示，Fed 正在犯下成立 110 年以來最大錯誤之一，去年就未能趕在通膨失控前收緊貨幣政策，如今 Fed 透過激進收緊貨幣政策來抑制通膨，是更大錯誤。

Siegel 表示，擔憂 Fed 政策會有過度升息的風險，如果 Fed 主席鮑爾堅持目標在官方數據的通膨率回落到 2%，那他勢必會將過度緊縮貨幣政策，犯下 2021 年和 2022 年初限制流動性方面過慢的同樣的錯誤。

Siegel 說，當所有大宗商品快速上漲時，Fed 及鮑爾稱，看不到通膨，認為沒有必要在 2022 年升息。如今，當相同的大宗商品和資產價格都在下跌時，Fed 卻稱，頑固通膨使 Fed 在 2023 年之前都必須保持緊縮。Siegel 表示看不懂這樣的做法。

Siegel 認為，Fed 的作法將將導致美國面臨痛苦的經濟衰退，而工薪階層以及中產階級，將會為此付出代價。

鮑爾曾在傑克森霍爾全球央行年會演說上表示，Fed 降低通膨的工作尚未成功，將持續升息一段時間，警告未來美國經濟將面臨「一些痛苦」。他還提到，歷史經驗來看，Fed 擔憂過早停止升息，勞動市場更可能受到更強大衝擊。