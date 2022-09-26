升息擔憂、美元強勢 美國科技股恐再跌10%

今年美國科技股賣壓恐怕仍未結束，那斯達克 100 指數可能再大跌 10% 以上，原因是美元走強衝擊獲利，投資人應為此做好準備。

MLIV Pulse 的調查結果顯示，超過三分之二受訪者認為，科技企業 2022 年全年表現將令市場失望。這項調查共計 914 名受訪者。

那斯達克 100 指數今年迄今已下跌約 31%，市值蒸發數兆美元，許多投資人在重新評估疫情後許多商業模式的價值。同時，升息降低科技股未來收益預期，通膨推高成本，美元走強也給利潤帶來壓力，經濟衰退威脅也持續加劇。

隨著全球經濟陷入困境，Alphabet(GOOGL-US) 等公司都面臨廣告客戶削減支出的風險，且 Netflix(NFLX-US) 等串流媒體都面臨對價格敏感的訂閱戶大量流失的情況。

蘋果 (AAPL-US) 曾表示，由於外幣相對於美元貶值，將提高亞洲和歐元區國家的 App Store 購買價格。微軟 (MSFT-US) 也表示由於美元走強，下調了前景預測。

市場預估，科技企業第三季和第四季的收益將落後於標準普爾 500 指數。據彭博情報數據顯示，科技公司第三季的每股收益預計將年減 6.6%，而標準普爾 500 指數的整體收益則增加 3.2%。自 6 月 1 日以來，那斯達克 100 指數的 12 個月遠期每股收益下降了約 2.9%，而標準普爾 500 指數下跌了 0.8%。

Miller Tabak+Co 首席市場策略師 Matt Maley 說，在通膨問題獲得解決之前，大型科技公司將面臨更多痛苦，市場必須了解一個事實，即現在已經沒有大量流動性和人為造成的低利率環境。